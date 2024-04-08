FT: Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины
Российские войска изменили тактику нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пишет газета Financial Times. По ее данным, армия РФ сконцентрировалась на менее защищенных объектах в нескольких регионах, которые стремится полностью разрушить, пишет RusDelfi.lv
FT подсчитала, что с 22 по 29 марта российская армия атаковала семь тепловых электростанций и две гидроэлектростанции. Все они расположены за пределами хорошо защищенной Киевской области.
Украинские чиновники в разговоре с журналистами отметили, что нанесенный за последнее время ущерб не такой масштабный, как зимой 2022-2023 годов, но последствия ударов куда серьезнее. Хотя власти страны не сообщают подробности об ущербе в результате каждой атаки, официальные лица говорили о „почти полном“ разрушении нескольких объектов в Харьковской области.
По словам Максима Тимченко, исполнительного директора энергетической компании ДТЭК, в последнее время российские военные целятся по электростанциям в конкретных регионах, чтобы „уничтожить их полностью, потому что восстановить электростанции в короткие сроки невозможно“.
„При условии отсутствия дальнейших атак не менее 50% поврежденных энергоблоков будут повторно подключены к сети. [...] Наша цель — восстановить как можно больше к октябрю“, — добавил Тимченко.
С его оценкой согласна и Мария Цатурян, руководитель отдела коммуникаций „Укрэнерго“. „То же количество ракет, которые использовались во время одной атаки зимой [2022-2023 годов], сейчас направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе“, — поясняет она.
Российская армия также стала использовать в подобных атаках другое оружие, отметил в разговоре с FT глава комитета Верховной рады по энергетике и коммунальному хозяйству Андрей Герус. По его данным, в последнее время армия РФ применяет для ударов по энергетическим объектам дорогостоящие баллистические ракеты. Их способны сбивать системы ПВО Patriot, однако их количество в распоряжении Украины ограничено и не может покрыть всю территорию страны.
„Мы ожидали нападения в начале зимы, но теперь видим, что ракеты, которые они использовали, только что изготовлены“, — добавляет Андрей Черняк, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины. Он предположил, что у России есть ракеты еще для одной или двух подобных крупных атак в ближайшие недели. Для ударов по небольшим объектам, подчеркнул Черняк, могут использоваться и дроны.
Собеседники FT также заявили, что сгладить последствия атак помогает теплая погода, использование солнечных панелей и импорт электричества из стран ЕС. По словам Геруса, сейчас Украина получает из Евросоюза объем электричества, эквивалентный выработке двух электростанций.
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