ФОТО | Озорные медвежата померялись силами не только друг с другом, но и с кормушкой

4 апреля в районе озера Саадъярв была обнаружена медведица-мать, резвившаяся со своими детенышами. 5 апреля в том же районе фотоловушка запечатлела еще одну семью медведей, которые уже мерялись силами с кормушкой, пишет Эстонское общество охотников.

На кадрах с лесной камеры видна медведица-мать и ее трое детенышей, увлеченно орудующие над кормовым корытом.

По словам охотника, вторая семья медведей бродила в 2,5 км от того места, где накануне мать-медведица резвилась со своими четырьмя детенышами. Поскольку в этой конкретной семье три детеныша, вероятно, что в этом районе обитают две семьи с потомством. На данном этапе нельзя быть уверенным на 100%, и потребуются дальнейшие наблюдения“, - добавили в Обществе охотников.

В тот раз медведица находилась в зоне кормления вместе со своим потомством. Детеныши баловались друг с другом, а мать наблюдала за ними.

Согласно литературным данным, в помете медведицы обычно два-три детеныша, и мать-медведица остается с ними в берлоге в течение четырех месяцев. Выйдя из берлоги, детеныши начинают исследовать мир вместе с матерью и отвыкают от ее молока. Под бдительным присмотром матери они приобретают все навыки, необходимые медведю для жизни. Следующую зиму подросшие медвежата проведут в спячке вместе с матерью, а следующей весной начнут самостоятельную жизнь.

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