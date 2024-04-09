Звери
09.04.2024, 09:30

ФОТО | Озорные медвежата померялись силами не только друг с другом, но и с кормушкой

 
Всего в семье 3 медвежонка.
Всего в семье 3 медвежонка.
ФОТО: EJS

В последних числах апреля камера запечатлела милое семейство медведей, где мать воспитывает четырех детенышей. На следующий день уже другая медвежья семья орудовала над кормушкой и тоже попала в объектив лесной камеры.

4 апреля в районе озера Саадъярв была обнаружена медведица-мать, резвившаяся со своими детенышами. 5 апреля в том же районе фотоловушка запечатлела еще одну семью медведей, которые уже мерялись силами с кормушкой, пишет Эстонское общество охотников.

На кадрах с лесной камеры видна медведица-мать и ее трое детенышей, увлеченно орудующие над кормовым корытом.

Медведи в пылу схватки с кормушкой.
Всего в семье 3 медвежат.
Медведица-мать.

По словам охотника, вторая семья медведей бродила в 2,5 км от того места, где накануне мать-медведица резвилась со своими четырьмя детенышами. Поскольку в этой конкретной семье три детеныша, вероятно, что в этом районе обитают две семьи с потомством. На данном этапе нельзя быть уверенным на 100%, и потребуются дальнейшие наблюдения“, - добавили в Обществе охотников.

Лесная камера зафиксировала медвежью семью в охотничьей зоне Саадъярве ранним утром 4 апреля.

В тот раз медведица находилась в зоне кормления вместе со своим потомством. Детеныши баловались друг с другом, а мать наблюдала за ними.

Согласно литературным данным, в помете медведицы обычно два-три детеныша, и мать-медведица остается с ними в берлоге в течение четырех месяцев. Выйдя из берлоги, детеныши начинают исследовать мир вместе с матерью и отвыкают от ее молока. Под бдительным присмотром матери они приобретают все навыки, необходимые медведю для жизни. Следующую зиму подросшие медвежата проведут в спячке вместе с матерью, а следующей весной начнут самостоятельную жизнь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии