В России идет охота на мигрантов. Эксперты не исключают новых атак ИГИЛ

„В первое воскресенье после теракта (24 марта 2024 года — ред.), я получила 1715 обращений с жалобами на незаконное задержание“, — рассказывает российская правозащитница Валентина Чупик. Обычно, она получает около 150 обращений в день.

По словам Чупик, с 26 марта по 2 апреля она получила от мигрантов 8,5 тыс жалоб на незаконные задержания, пыточные условия содержания в полиции и избиения. Чупик также получила более 600 жалоб на незаконные выдворения из России. Жалобы она получала от граждан стран, которые отличаются „небелым“ внешним видом — Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана и даже Вьетнама и Филиппин. Звонили ей и „небелые“ граждане России — калмыки и жители Дагестана. Полиция задерживала их просто по расовому признаку, не обращая внимания на гражданство.