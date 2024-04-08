08.04.2024, 18:14
В России идет охота на мигрантов. Эксперты не исключают новых атак ИГИЛ
ФОТО: | Scanpix
На теракт в „Крокус Сити Холле“ российские власти ответили массовыми облавами на мигрантов — граждан центральноазиатских стран, в первую очередь Таджикистана. Однако через две недели после теракта кампания стала стихать. Россия не может обойтись без иностранной рабочей силы, а взять ее, кроме как в странах Центральной Азии, России негде. Эта ситуация грозит дестабилизацией на Северном Кавказе и повторением терактов, говорят эксперты, опрошенные Delfi.