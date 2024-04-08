Помогите найти! В Тарту пропал кот Санни, приехавший в Эстонию из Украины и недавно переживший пожар

Ранним утром 3 апреля отец Анастасии вывел собаку на прогулку, а Санни был с ними. „Кот всегда гулял рядом с ними. Сначала на поводке, но потом научился ходить свободно. Он немножко котопес“, - рассказывает Анастасия. По словам Анастасии, кот ненадолго присел возле детского сада. Отец обнаружил, что кота нет, только когда дошел до улицы Вазара.

По словам Анастасии, места для Санни знакомые - переехав в Тарту в декабре из-за пожара, он каждый день ходил по одному и тому же маршруту вместе с собакой. „Мы везде смотрели и искали. Наверное, кот спрятался“, - предполагает Анастасия. Сегодня утром она отправилась на улицы Ропка и Вазара, чтобы расклеить объявления и попросить помощи у детского сада, где есть камера наблюдения.

Она не исключает и того, что кто-то мог взять кота домой, хотя Санни обычно настороженно относится к незнакомым людям. Поскольку Санни боится машин, хозяйка не думает, что кот мог перебежать дорогу перед автомобилем. Скорее, логичным кажется, что он прячется на чердаке или в подвале близлежащего частного дома.

Анастасия привезла Санни и второго кота, Чипа, из Киева, где она работала и была волонтером приюта, помогая находить дома для животных. Вместе они проехали через Польшу в Эстонию.

Однако не всем кошкам из того же приюта так повезло. Директор приюта Яна Ренк в начале войны попыталась перевезти подопечных к своей матери, чтобы обеспечить им безопасность, но по дороге была убита российскими солдатами. Спастись удалось лишь нескольким кошкам.

Другие животные Анастасии также с нетерпением ждут возвращения Санни домой. „Когда мы говорим о Санни, все бегут к нам и ищут его“, - говорит она.

Того, кто найдет кота, ждет вознаграждение. Всех, кому что-либо известно о Санни, просят позвонить по телефону 555 42 042.

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