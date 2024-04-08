Генеральный спонсор сборной Эстонии о Васильеве: мы ожидаем, что ЭФС поговорит с ним и примет решения

На прошлой неделе Васильев был гостем футбольного подкаста „Kolmas poolaeg“, где не смог выбрать сторону в ответ на конкретный вопрос о том, поддерживает ли он Украину в войне или нет.

„Если они (Украина – ред.) смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит ми“, — сказал Васильев.

На вопрос ведущего, почему он не хочет говорить то, что от него хотят услышать, футболист ответил: „То, что люди хотят услышать, не имеет ничего общего с тем, что я думаю и считаю. Это не значит, что я за ту или иную сторону. То, что сейчас происходит в мире, мне непонятно. Пять лет назад я не верил, что такое может случиться сегодня“.

Delfi спросили у LHV Bank, должен ли Васильев оставаться капитаном сборной и каких шагов они ожидают от ЭФС.

„ЭФС четко изложила нам свою точку зрения, и мы общаемся с союзом напрямую. Футбольный союз заявил нам и публично, что она выступает за поддержку Украины, осуждает военные действия России и надеется на скорейшую победу Украины в войне. Это единственная позиция, которую мы можем занять. Мы предполагаем, что футбольный союз свяжется с Константином Васильевым и примет соответствующее решение“, — говорится в письменном ответе менеджера по связям с общественностью LHV Прийт Рум.

Рум добавил: „Мы поддерживаем эстонский футбол на широкой основе, начиная от детского спорта и заканчивая профессиональным уровнем. Что касается игроков, то комментарии могут дать клубы и ЭФС“.

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