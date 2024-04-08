Генеральный спонсор сборной Эстонии о Васильеве: мы ожидаем, что ЭФС поговорит с ним и примет решения
LHV Pank, генеральный спонсор Эстонского футбольного союза и национальной сборной Эстонии, ожидает, что Эстонский футбольный союз (ЭФС) примет решение относительно скандального заявления капитана национальной сборной Константина Васильева.
На прошлой неделе Васильев был гостем футбольного подкаста „Kolmas poolaeg“, где не смог выбрать сторону в ответ на конкретный вопрос о том, поддерживает ли он Украину в войне или нет.
„Если они (Украина – ред.) смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит ми“, — сказал Васильев.
На вопрос ведущего, почему он не хочет говорить то, что от него хотят услышать, футболист ответил: „То, что люди хотят услышать, не имеет ничего общего с тем, что я думаю и считаю. Это не значит, что я за ту или иную сторону. То, что сейчас происходит в мире, мне непонятно. Пять лет назад я не верил, что такое может случиться сегодня“.
Delfi спросили у LHV Bank, должен ли Васильев оставаться капитаном сборной и каких шагов они ожидают от ЭФС.
„ЭФС четко изложила нам свою точку зрения, и мы общаемся с союзом напрямую. Футбольный союз заявил нам и публично, что она выступает за поддержку Украины, осуждает военные действия России и надеется на скорейшую победу Украины в войне. Это единственная позиция, которую мы можем занять. Мы предполагаем, что футбольный союз свяжется с Константином Васильевым и примет соответствующее решение“, — говорится в письменном ответе менеджера по связям с общественностью LHV Прийт Рум.
Рум добавил: „Мы поддерживаем эстонский футбол на широкой основе, начиная от детского спорта и заканчивая профессиональным уровнем. Что касается игроков, то комментарии могут дать клубы и ЭФС“.