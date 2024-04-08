Правдива ли история о том, как Зеленский вывез из Аргентины 300 кг кокаина?

В заметках о контрабанде наркотиков на борту Зеленского СМИ и Telegram-каналы ссылались на публикации в нескольких зарубежных изданиях. Основным источником стало американское медиа The Boston Times, которое, в свою очередь, опиралось на расследование мексиканского журналиста Марсио Форти. Он в своей статье использовал аудиозапись переговоров между двумя членами неназванного международного наркокартеля, которую, как утверждается, перехватил Интерпол в ходе слежки за действиями синдиката. На записи один из наркоторговцев якобы прямо говорит своему помощнику, что партия кокаина предназначена делегации украинского президента. Эту информацию якобы подтвердил также Себастьян Сальгадо, журналист аргентинского издания Data Urgente. Многие русскоязычные публикации на эту тему сопровождались видеозаписью его разговора с журналисткой Ольгой Гарбуз. Также некоторые ресурсы ссылались на статьи на сайтах San Francisco Chronicle и Intel Drop.

Хотя в вирусных публикациях говорится, что перевозка кокаина состоялась в рамках попыток правительства Украины реорганизовать наркотрафик через Восточную Европу, сообщения о том, что президент страны Владимир Зеленский употребляет наркотики, распространяются в Сети как минимум с 2019 года, когда он объявил об участии в выборах. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года этот нарратив стал ещё активнее использоваться в пропагандистских материалах. «Проверено» уже разбирало видеозаписи, якобы доказывающие факт пагубного пристрастия украинского лидера, писало об арт-инсталляции , изображающей нос Зеленского с белым порошком, а также изучило обращения ряда западных звёзд ( Дин Норрис , Малкольм Макдауэлл , Майк Тайсон ), призывавших политика избавиться от своей зависимости. Все эти сообщения оказались фейк ами.

Более того, фактчекеры из итальянского проекта Open обнаружили , что сайты bostontimes.org и sanfranchron.com по состоянию на конец марта были связаны с одним и тем же сервером с российским IP-адресом 95.165.66.27. В начале апреля тот же IP-адрес был у сервера, на котором расположен сайт vidvist.com — небольшой хостинг видеоматериалов, многие из которых посвящены Донбассу. Согласно исследованию проекта «Блокировщик ботов», англоязычных новостных сайтов, связанных с этим IP, гораздо больше и все они транслируют прокремлёвские нарративы. Среди них, в частности, издание DC Weekly («Проверено» уже разбирало его публикации, содержавшие недостоверные сведения о Владимире Зеленском и его жене Елене).

В некоторых публикациях о причастности Зеленского к контрабанде кокаина в качестве источника фигурирует не The Boston Times, а San Francisco Chronicle — довольно известное американское издание, существующее с середины XIX века. Однако соответствующая статья размещена на сайте sanfranchron.com, тогда как старейшая газета Северной Калифорнии использует домен sfchronicle.com. Ресурс, на котором рассказывают о перевозке наркотиков из Аргентины в Украину, был зарегистрирован 17 марта 2024 года и использует другой логотип , хотя и заявляет о приверженности «честным стандартам в журналистике».

Логотип The Boston Times не знаком сервису обратного поиска изображений в Google, то есть с большой вероятностью встречается только на сайте издания. Эмблема при этом содержит несуществующие слова jubinldress, jecelolatcye, ieston, tnensy и uboutelicy. По всей видимости, изображение было сгенерировано нейросетью.

Разберёмся, что это за ресурсы. На сайте bostontimes.org действительно есть статья от 25 марта, на которую опирались авторы заметок в российских СМИ. В разделе «О нас» сказано , что газета The Boston Times появилась в 1972 году, много лет была «путеводной звездой журналистской честности» и получила несколько Пулитцеровских премий. Все эти утверждения ложные. Печатного издания с таким названием нет (одноимённая газета прекратила существование в 1933 году), а лауреатом престижной Пулитцеровской премии неоднократно становилась The Boston Globe из того же города. Данные сервиса проверки доменных имён Who.is свидетельствуют , что сайт bostontimes.org был зарегистрирован в январе 2024 года, а первые статьи появились на нём лишь в марте.

Вот только Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента Аргентины 19 ноября 2023 года, так что договариваться о чём-либо, не имея официального приглашения на инаугурацию и не зная о дате, Зеленскому было бы странно.

Пришло время рассмотреть источники, на которые опираются эти якобы зарубежные издания в своих текстах о контрабанде кокаина. В статье The Boston Times есть ссылка на расследование, опубликованное 24 марта уже упомянутым выше мексиканским журналистом Марсио Форти на платформе Medium.com. По состоянию на начало апреля эта публикация была уже удалена с сайта вместе со всем аккаунтом, однако её успели заархивировать . Журналист Марсио Форти действительно существует , правда, согласно его профилю в LinkedIn, живёт он не в Мексике, а в Бразилии. В биографии Форти сказано, что он специализируется на геополитике. Помимо сайта Medium.com, журналист публиковал видео на Youtube-канале Plataforma Multipolar-MEX ( @MultipolarMex ).

Ещё один источник информации о кокаине и самолёте украинской делегации — исландское издание The Intel Drop. Этот ресурс, основанный в сентябре 2022 года и зарегистрированный в Нидерландах, называет себя «независимым источником новостей для разведывательного и финансового сообщества», а в его редакцию якобы входят «действующие и вышедшие на пенсию профессионалы разведки, которые все вместе опасаются уровня цензуры, контроля и откровенной "чёрной пропаганды", скармливаемой широкой публике». При этом он неоднократно публиковал фейки на тему войны в Украине. В частности, в 2023 году The Intel Drop сообщил о российском ударе по секретному бункеру НАТО во Львовской области, распространил видеозапись о связи Фонда Елены Зеленской с торговлей детьми и аудиозапись резкой критики Владимиром Зеленским ряда западных лидеров, а также новость о покупке украинским президентом бывшей виллы Йозефа Геббельса, министра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии.

Также уточняется, что наркоторговцы упоминают президента Зеленского и украинскую делегацию. Однако, если прослушать перехваченную аудиозапись, которая была выложена на Youtube-канале Formosa TV 21 марта, в ней не получится обнаружить упоминание Зеленского или Украины — только слово «президент». На сайте самого Интерпола, как и ожидалось, сообщений о перехвате нет. При этом Formosa TV вовсе не телеканал, как можно было бы подумать: это страница с 265 подписчиками, первые видео на которой появились тогда же, 21 марта. Почти все ролики на ней, за исключением прослушки, представляют собой репортажи о наркоторговле, снятые разными латиноамериканскими СМИ.

Второй источник, якобы подтвердивший информацию о наркотиках из Аргентины, — местный журналист Себастьян Сальгадо, создатель YouTube-канала Data Urgente. На опубликованном 24 марта видео он общается на эту тему с российской журналисткой Ольгой Гарбуз, однако не приводит никаких убедительных доказательств. Сальгадо — вполне реальный человек, известный своей прокремлёвской позицией. После 2014 года он неоднократно приезжал в Донбасс, где снял мини-сериал «Танго свободы в Луганске». По данным Европейской платформы наблюдения за выборами (EPDE), в 2023 году Сальгадо был наблюдателем на выборах в аннексированной РФ части Запорожской области. В настоящее время аргентинец работает на канале HispanTV — иранском ресурсе, вещающем на испаноязычные страны и неоднократно пойманном на распространении фейков. По этой причине канал заблокирован на YouTube. Если же в профиле Сальгадо на сайте dataurgente.com кликнуть по значку в разделе соцсетей, то откроется страница российского хостинга site123.com.

Таким образом, нет ни единого довода в пользу того, что история о 300 кг кокаина для Зеленского и его делегации истинная. Сначала используемая в качестве доказательства аудиозапись была опубликована на свежесозданном YouTube-канале, затем основанные на ней новости начали тиражировать журналисты с сомнительной репутацией и псевдозападные СМИ с общим сервером, а потом уже в процесс включились крупные российские медиа. Эта же схема использовалась, например, при распространении фейковых новостей о дорогой недвижимости Зеленского в разных странах.

Итог: Фейк