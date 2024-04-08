Вице-мэр Нарвы: „Школам и детским садам нужна более глубокая и серьезная поддержка на государственном уровне“(7)
Городская управа Нарвы направила в Министерство образования и науки обращение с отчетом о шагах, предпринятых для подготовки к переходу на эстонский язык обучения. В письме также содержится описание проблем и рисков и текущей готовности нарвских детских садов и школ к реформе. По мнению вице-мэра Нарвы Мессурме Писаревой, от государственной реформы никто не отказывается, но есть много вопросов, которые следует обсуждать.
В обращении подробно расписаны результаты анализа отдела культуры, который прошел в январе - феврале 2024 года.
В период с сентября прошлого года и по настоящий момент Нарва приняла все меры и рекомендации Министерства образования и науки по плану перехода образовательных учреждений на эстонский язык обучения, сообщили в отделе культуры горуправы.
В том числе, как рассказали в пресс-службе города, на сегодняшний день 48 школьных учителей и 44 воспитателя детских садов прошли языковые курсы, организованные Министерством образования и науки и Институтом эстонского языка, девять школьных учителей и 18 воспитателей детских садов продолжают изучение языка.
По мнению вице-мэра Мессурме Писаревой, на данный момент проделана большая работа. „Большинство образовательных учреждений параллельно с подготовкой к плану перехода и без того уже на протяжении нескольких месяце занимаются поиском и вербовкой специалистов, которые соответствуют квалификационным требованиям, и продолжат этим заниматься“, - уточнила вице-мэр.
По всем прогнозам, первые и четвертые классы школ готовы приступить к обучению на эстонском языке в предстоящем учебном году.
По мнению специалистов отдела культуры, дополнительное финансирование Министерства образования и науки для учителей из Ида-Вирумаа поддержало и мотивировало существующий в городе учительский ресурс, но оказалось все равно недостаточно привлекательным для учителей из-за пределов Ида-Вирумаа. „Возможно, частично по той причине, что ряда специалистов не хватает по всей Эстонии, независимо от региона“, - говорится в пресс-сообщении горуправы.
Ситуация с детскими садами
В январе горуправа провела ряд встреч с директорами детских садов, чтобы проанализировать текущее состояние готовности перехода детских садов на эстонский язык обучения, а также подготовить прогноз и спланировать кадровые потребности. Согласно прогнозу, осенью 2024 года в нарвских детских садах будет 109 групп, из них 27 ясельных и 2 слитные.
„В своих планах мы должны прежде всего исходить из цифр, - сказала Писарева. - На конец января педагогов с уровнем знания языка на С1 искали 13 из 27 ясельных групп“.
„Также, по последним данным, имеется только 85 сотрудников категории B2, то есть не хватает как минимум еще 24 сотрудника, владеющих языком на уровне B2, чтобы обеспечить каждую группу хотя бы одним специалистом, такие цифры - серьезный вызов, учитывая общую картину,“ - добавила Писарева.
От реформы никто не отказывается, но нужно ее обсуждать еще
„Несмотря на все сложности и прогнозы, разумеется, речь не идет об отказе от реформы, - комментирует ситуацию и результаты мониторинга Мессурме Писарева. - Нарвские учреждения образования будут продолжать прилагать все усилия для подготовки к переходу на обучение на эстонском языке“.
Учителя, по словам вице-мэра, продолжат посещать языковые курсы, участвовать в программе языкового обмена, а многим педагогам предстоит сдать экзамены. Образовательные учреждения будут заниматься подбором персонала еще более активно. „Однако на сегодняшний день очевидно, что всех вышеупомянутых мер будет все равно недостаточно, чтобы набрать такое большое количество учителей, - считает Писарева. - Школам и детским садам нужна более глубокая и серьезная поддержка на государственном уровне, потому что нехватка специалистов в предстоящем учебном году будет наблюдаться по всей Эстонии“.
Вице-мэр Мессурме Писарева отмечает, что в плане перехода есть моменты, которые можно было бы обсуждать.
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