Вице-мэр Нарвы: „Школам и детским садам нужна более глубокая и серьезная поддержка на государственном уровне“

В обращении подробно расписаны результаты анализа отдела культуры, который прошел в январе - феврале 2024 года.

В период с сентября прошлого года и по настоящий момент Нарва приняла все меры и рекомендации Министерства образования и науки по плану перехода образовательных учреждений на эстонский язык обучения, сообщили в отделе культуры горуправы.

В том числе, как рассказали в пресс-службе города, на сегодняшний день 48 школьных учителей и 44 воспитателя детских садов прошли языковые курсы, организованные Министерством образования и науки и Институтом эстонского языка, девять школьных учителей и 18 воспитателей детских садов продолжают изучение языка.

По мнению вице-мэра Мессурме Писаревой, на данный момент проделана большая работа. „Большинство образовательных учреждений параллельно с подготовкой к плану перехода и без того уже на протяжении нескольких месяце занимаются поиском и вербовкой специалистов, которые соответствуют квалификационным требованиям, и продолжат этим заниматься“, - уточнила вице-мэр.

По всем прогнозам, первые и четвертые классы школ готовы приступить к обучению на эстонском языке в предстоящем учебном году.

По мнению специалистов отдела культуры, дополнительное финансирование Министерства образования и науки для учителей из Ида-Вирумаа поддержало и мотивировало существующий в городе учительский ресурс, но оказалось все равно недостаточно привлекательным для учителей из-за пределов Ида-Вирумаа. „Возможно, частично по той причине, что ряда специалистов не хватает по всей Эстонии, независимо от региона“, - говорится в пресс-сообщении горуправы.

Ситуация с детскими садами

В январе горуправа провела ряд встреч с директорами детских садов, чтобы проанализировать текущее состояние готовности перехода детских садов на эстонский язык обучения, а также подготовить прогноз и спланировать кадровые потребности. Согласно прогнозу, осенью 2024 года в нарвских детских садах будет 109 групп, из них 27 ясельных и 2 слитные.