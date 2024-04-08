ВИДЕО | Странный футбольный матч в Турции: финал Суперкубка длился всего одну минуту

„Фенербахче“ выставил на матч за Суперкубок Турции игроков 2005 и 2006 годов рождения, которые покинули поле в знак протеста после пропущенного гола от Мауро Икарди.

„Фенербахче“ просил перенести матч из-за четвертьфинала Лиги конференций Европы против „Олимпиакоса“, который должен был состояться в четверг. Однако Турецкая федерация футбола отклонила эту просьбу.

В марте фанаты „Трабзонспора“ атаковали футболистов „Фенербахче“, выбежав на поле после матча 30-го тура чемпионата Турции. Поле этого „Фенербахче“ заявил, что не исключает выхода из турецкой Суперлиги. Впоследствии клуб решение этого вопроса было отложено на три месяца. При этом команда из Стамбула выступает против руководства Федерации футбола Турции.

„Фенербахче“ прокомментировал саботаж матча за Суперкубок Турции.

„Сегодня, когда мы выходим на поле не ради победы, а для того, чтобы отстоять правду, мы хотим подчеркнуть следующее: на протяжении всей нашей 117-летней истории мы служим турецкому спорту не только в футболе, но и во всех видах спорта, которые представляем. В нашем музее хранятся тысячи трофеев, заработанных потом и трудом.

Мы разделяем национальные ценности своей страны вместе с 30 миллионами наших поклонников. Как крупнейший спортивный клуб в мире, мы продолжим настаивать на своем сегодня и завтра, так же, как и вчера“, – говорится в заявлении клуба.

Сначала игра должна была состояться 30 декабря 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Дело в том, что власти Саудовской Аравии не разрешили использовать на матче баннер с девизом основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка „Мир дома — мир во всем мире“. Кроме того, команды хотели выйти на поле в футболках с изображением Ататюрка.

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