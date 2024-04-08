ВИДЕО | В США у самолета Boeing во время полета оторвалась обшивка двигателя

Как сообщает Reuters, самолет со 135 пассажирами и шестью членами экипажа благополучно вернулся в международный аэропорт Денвера в 8:15 утра по местному времени, спустя 25 минут после взлета. Никто не пострадал.

Пассажиры отправились в Хьюстон на другом самолете Southwest, опоздав, в итоге, примерно на четыре часа. Технические специалисты проверяют самолет, сообщили в Southwest. В компании отказалась сообщить, когда двигатель лайнера проходил техническое обслуживание в последний раз.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. По данным ведомства, эксплуатация самолета началась в июне 2015 года. Компания Boeing направила вопросы в Southwest.

Как отмечает Reuters, управление гражданской авиации расследует еще два инцидента с двигателями Boeing на самолетах компании Southwest, которые произошли в марте в Техасе и во Флориде.

У самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в январе во время полета оторвалась заглушка, установленная на месте двери аварийного выхода. После случившегося Федеральное управление гражданской авиации США на несколько недель остановило выпуск самолетов MAX 9.

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