МНЕНИЕ | Ханнес Нагель: Таллиннское метро спасет нас в случае войны

Секретные станции и линии чешского метро, подземный госпиталь

В подземной Праге находится множество объектов системы обороны „Ochranný Systém Metra (OSM)“ со стандартными кодовыми названиями, такими как K-111 или Klárov,1 которые долгое время оставались секретными. Это, собственно, первая станция Пражского метро. Несмотря на то, что там есть эскалаторы, чтобы функционировать как обычная станция, она никогда не вводилась в эксплуатацию. Объект К-111 был покрыт завесой тумана, и единственное достоверное знание о нем относится к периоду 1970-1980 годов, когда он являлся одним из районов столичной системы защиты населения. Чешская общественность узнала о нем только в 2002 году, когда в результате наводнения в Праге была затоплена давно заброшенная станция метро, которую спустя десятилетие отремонтировали. Сегодня это место скромно известно как переходная станция Кларов,2 единственный вход в которую находится прямо перед Академией Стракова (она же резиденция правительства Чешской Республики).