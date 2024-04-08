За рубежом
08.04.2024, 10:55

Российское посольство в Вильнюсе закидали коктейлями Молотова

 
Venemaa saatkond Vilniuses
Venemaa saatkond Vilniuses
ФОТО: PETRAS MALUKAS | AFP

Департамент полиции Литвы сообщает, что в ночь на воскресенье, а затем на понедельник в здание российского посольства были брошены бутылки с зажигательной смесью, пишет Delfi.lt.

Первый инцидент зафиксировали 7 апреля, в 2:15.

По данным полиции, в Вильнюсе, на ул. Героев Украины, неустановленное лицо бросило в здание посольства бутылку с зажигательной смесью и повредило стену.

Во второй раз бутылка была брошена 8 апреля, в 2:46. Неустановленное лицо снова бросило в здание посольства бутылку с зажигательной смесью и повредило стену.

Ведется расследование.

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