08.04.2024, 10:55
Российское посольство в Вильнюсе закидали коктейлями Молотова
ФОТО: | AFP
Департамент полиции Литвы сообщает, что в ночь на воскресенье, а затем на понедельник в здание российского посольства были брошены бутылки с зажигательной смесью, пишет Delfi.lt.
Первый инцидент зафиксировали 7 апреля, в 2:15.
По данным полиции, в Вильнюсе, на ул. Героев Украины, неустановленное лицо бросило в здание посольства бутылку с зажигательной смесью и повредило стену.
Во второй раз бутылка была брошена 8 апреля, в 2:46. Неустановленное лицо снова бросило в здание посольства бутылку с зажигательной смесью и повредило стену.
Ведется расследование.
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