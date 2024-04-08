Российское посольство в Вильнюсе закидали коктейлями Молотова

Первый инцидент зафиксировали 7 апреля, в 2:15.

По данным полиции, в Вильнюсе, на ул. Героев Украины, неустановленное лицо бросило в здание посольства бутылку с зажигательной смесью и повредило стену.

Во второй раз бутылка была брошена 8 апреля, в 2:46. Неустановленное лицо снова бросило в здание посольства бутылку с зажигательной смесью и повредило стену.

Ведется расследование.

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