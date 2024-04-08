ФСБ показала новое видео допроса обвиняемых в теракте в „Крокусе“. Они рассказали, кто им якобы давал задания

В ходе допроса обвиняемые в теракте, судя по обнародованной записи, рассказали, что задания им давал некий Сайфулло, а также признались, что после нападения на „Крокус“ якобы собирались уехать в Украину.

Первым на записи показан Далержон Мирзоев. Отвечая на вопрос, какие планы были у группы нападавших после теракта, он говорит: „В сторону Киева“.

Второй обвиняемый Саидакрами Рачабализода сказал: „Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там один миллион рублей дадут“.

Третий обвиняемый Мухаммадсобир Файзов заявил на записи, что им всем обещали по миллиону рублей. По его словам, Сайфулло говорил, что на границе Украины нападавших будут ждать „ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев“.

Четвертый обвиняемый в совершении теракта Фаридуни Шамсиддин добавил: „Он нам сказал: „Езжайте в сторону Киева, и когда доберетесь до границы, недалеко от границы бросайте свою машину и наберите меня, я вам дальше помогу“. Об этом же заявил Далержон Мирзоев: „Сайфулло говорит: „Звони, потом я буду говорить, что делать““.

В эфире Первого канала заявили, что российские спецслужбы установили, что для исполнителей теракта якобы готовили два коридора для перехода через границу — на украинской стороне разминировали территорию возле приграничных поселков Чуйковка и Сопычь в Сумской области, утверждает телеканал. Независимых подтверждений этой информации нет.

Авторы Первого канала также показали фотографии с украинским флагом, якобы найденные в мобильных телефонах обвиняемых. Как обратило внимание «Радио Свобода», одна из фотографий — это снимок из фотобанка Depositphotos на тему «Украинская армия».

В Следственном комитете утверждали, что в телефоне одного из обвиняемых в нападении на «Крокус» нашли фото украинских военных. Как установило «Агентство», снимки ранее публиковались в открытых источниках и находятся поиском Google.