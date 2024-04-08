Войска РФ атаковали Украину дронами. 17 из 24 российских беспилотников, по данным ВСУ, удалось сбить

Упавшие обломки дронов взывали разрушения в Одесской и Николаевской областях. В Одесском районе, сообщил глава региона Олег Кипер, в результате атаки беспилотников были повреждены логистическо-транспортный объект и АЗС. В Вознесенском районе Николаевской области 14 населенных пунктов остались без света из-за повреждения линии электропредач, написал в телеграме глава областной военной администрации Виталий Ким.

Кроме того, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 8 апреля над Днепропетровской областью была сбита авиационная управляемая ракета Х-59, запущенная войсками РФ.

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