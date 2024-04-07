Нарвская команда разгромила тартуский „Вялк 494“, чемпион Эстонии по хоккею определится в Нарве

В четвертом матче серии, который состоялся в Тарту в воскресенье, у хозяев был шанс стат чемпионами, но все оказалось не так просто и уже после первой четверти гости выигрывали со счетом 2:0.

Второй период оказался более результативным, а нарвская команды еще больше увеличила свое преимущество в счете (7:2).

В третьем периоде нарвские хоккеисты не стали останавливаться на достигнутом и забросили еще три безответные шайбы.

В составе нарвской команды по две шайбы забросили Егор Невзоров, Кирилл Ильин, Никита Кириллов и Максим Бережонов. По одной шайбе забросили Андрей Александров и Максим Вялья. Вратарь „Паэмурру“ Дмитрий Ровда отразил 32 броска соперника.

У хозяев шайбы забросили Алексей Войцеховский и Каспарс Саулиетис.

Вратари „Вялк 494“ Даниил Сеппенен и Юрий Бахтурин отразили 8 и 58 бросков соответственно.

Финальная серия стартовала в Нарве, чья местная команда выиграла регулярный чемпионат. Из игр, сыгранных в Нарве, „Паэмурру“ выиграл первую игру (6:3), но проиграла вторую (4:6). Затем серия переехала в Тарту, где в третьем матче серии победу одержали хозяева (6:5 ОТ).

Тартуский „Вялк 494“ в последний раз выигрывал чемпионский титул в сезоне 2021/2022, а нарвский „Паэмурру“ - в сезоне 2018/2019.

Решающая игра состоится в Нарве, 13 апреля.

Победитель чемпионата получит право представлять Эстонию в Континентальном кубке в следующем сезоне.

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