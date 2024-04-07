В трех городах Финляндии прошли митинги за открытие восточной границы

В воскресенье, 7 апреля, сразу в трех финских городах прошла акция Back to normal („Назад к нормальности“) в поддержку открытия границы с Россией. Организатором акции выступило Александровское общество.

Митинги состоялись в Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта.

Как сообщают орзанизаторы, в столице к акции присоединились 100-110 человек, в Лаппеенранта порядка 70-80, в Тампере – около 30.

Акции были согласованы с полицией.

Как рассказал журналисту Novosti Yle председатель Александровского общества Ростислав Владимирский, в Хельсинки акция прошла мирно, без эксцессов и провокаций. Также в других городах митинги прошли спокойно, сообщают участники.

Суд отклонил жалобу на закрытие границы с Россией

Ранее стало известно, что Верховный административный суд (KHO) отклонил апелляцию, поданную в связи с решением правительства закрыть восточную границу. За апелляцией стояли россияне, граждане Финляндии российского происхождения и члены их семей, в том числе и члены Александровского общества.

Они настаивали, что закрытие границ стало дискриминацией меньшинства и нарушением их базовых прав.

Суд решил не рассматривать жалобу, посчитав, что решения о закрытии границы не повлияли непосредственно на положение заявителей, и таким образом у них нет оснований для апелляции.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.