В трех городах Финляндии прошли митинги за открытие восточной границы
Организатором митингов выступило Александровское общество. В столице, по сообщениям организаторов, участие в акции приняли порядка 100 человек, в Лаппеенранта около 70, в Тампере - 30, пишет Yle.fi.
В воскресенье, 7 апреля, сразу в трех финских городах прошла акция Back to normal („Назад к нормальности“) в поддержку открытия границы с Россией. Организатором акции выступило Александровское общество.
Митинги состоялись в Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта.
Как сообщают орзанизаторы, в столице к акции присоединились 100-110 человек, в Лаппеенранта порядка 70-80, в Тампере – около 30.
Акции были согласованы с полицией.
Как рассказал журналисту Novosti Yle председатель Александровского общества Ростислав Владимирский, в Хельсинки акция прошла мирно, без эксцессов и провокаций. Также в других городах митинги прошли спокойно, сообщают участники.
Суд отклонил жалобу на закрытие границы с Россией
Ранее стало известно, что Верховный административный суд (KHO) отклонил апелляцию, поданную в связи с решением правительства закрыть восточную границу. За апелляцией стояли россияне, граждане Финляндии российского происхождения и члены их семей, в том числе и члены Александровского общества.
Они настаивали, что закрытие границ стало дискриминацией меньшинства и нарушением их базовых прав.
Суд решил не рассматривать жалобу, посчитав, что решения о закрытии границы не повлияли непосредственно на положение заявителей, и таким образом у них нет оснований для апелляции.
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