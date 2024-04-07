Израиль выводит войска из Хан-Юниса на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в воскресенье, 7 апреля, что вывела свои войска из города Хан-Юнис на юге сектора Газа, считающегося важной базой боевиков исламистского движения ХАМАС. "98-я дивизия завершила свою миссию в Хан-Юнисе", - говорится в заявлении ЦАХАЛ, которое приводит агентство dpa. Израильские войска покинули сектор Газа "для восстановления сил и подготовки к дальнейшим операциям", уточняет командование армии.

Вместе с тем в заявлении говорится, что в секторе Газа остаются "значительные силы" ЦАХАЛ, которые "сохранят свободу действий израильской армии и ее способность проводить точные операции на основе разведданных".

Означает ли вывод войск из Хан-Юниса "важный перелом" в войне Израиля против ХАМАС или же это является новым промежуточным этапом на пути к возможной операции в городе Рафах, расположенном на границе с Египтом - в настоящий момент остается неясным, отмечает агентство dpa.

В Хан-Юнисе было найдено тело заложника

Армия обороны Израиля накануне возвратила на родину останки одного из заложников. "Тело заложника Элада Кацира было спасено силами безопасности ночью из Хан-Юниса и возвращено на территорию Израиля", - говорится в сообщении, обнародованном ЦАХАЛ 6 апреля.

Указывается, что мужчина был похищен палестинской радикальной группировкой "Исламский джихад" из кибуца Нир-Оз. Его мать Ханна также попала в руки этой группировки, однако была освобождена 24 ноября 2023 года. Отец Элада Авраам был убит в кибуце, следует из поста ЦАХАЛ.

Нападение ХАМАС на Израиль