В Вильнюсе мужчина вывесил советский флаг из окна квартиры

По данным Департамента полиции, 5 апреля, в 12.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, из окна квартиры на третьем этаже в многоквартирном доме вывесили советский флаг. Флаг был изъят. Мужчине (1981 г.р.) грозит ответственность за демонстрацию советской символики. Его ждет штраф в размере 300-700 евро.