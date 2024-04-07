Пятьсот литров богатства. Как жители оккупированных территорий Украины живут без водоснабжения

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обеспечивала очистку воды для 500 тысяч абонентов в Ясиноватой, Авдеевке и северной части Донецка. Для этих целей в ДФС раньше были резервуары с жидким хлором, которое туда завозили с железнодорожной станции Ясиноватая. В Москве было модно одно время писать о грядущей “химической катастрофе” вокруг ДФС — станция с 2014 по 2022 год находилась на нейтральной полосе между позициями и при этом нормально работала. Непубличная часть Минских соглашений выполняла свою роль — под охраной миссии ОБСЕ каждый день на станцию завозили автобус с персоналом, а реагенты для очистки туда завозил швейцарский «Красный Крест».

Раньше между Часов Яром и Славянском была «санитарная зона» со шлагбаумом, где за небольшие деньги можно было проехать вдоль асфальтовой дороги мимо большой бетонной трубы канала. Из людей вдоль дороги обычно можно было встретить только пасечников возле своих ульев. Таким образом дончане срезали дорогу на местные курортные зоны — леса вдоль Северского Донца вокруг поселка Щурово и города Святогорск, где расположены дачи и базы отдыха. Лиман вместе с Щурово и Святогорском сейчас освобождены от россиян, но здорово пострадали — фронт рядом, серьезные восстановительные работы там невозможны. Ну, а подступы к Часову Яру сейчас укрепляют ВСУ.…

Мариуполь имел свои Старокрымское и Павловское водохранилища и планы закончить в 2023 году строительство своей фильтровальной станции, деньги и технологии для нее предоставляла Франция.

Для поддержания работы канала в летнее время, когда Северский Донец мелеет, в Харьковской области на притоке Северского Донца — реке Оскол в 1957 году было построено Оскольское водохранилище. Канал и его насосные станции были частично разрушены или обесточены в феврале 2022 года и позднее обстрелами и бомбардировками российских войск. Работают только насосные станции первого подъема и водовод на Славянск, Краматорск , Константиновку и Дружковку, находящиеся под контролем Украины.

По течению канала для обеспечения его бесперебойной работы в случае аварии были созданы пять резервных водохранилищ: Карловское, Волынцевское, Артёмовское, Горловское и Верхне-Кальмиуское возле Енакиево, Макеевки, Карловки и Бахмута общим объёмом 64 млн м³. Эти резервные водоемы стали единственными поставщиками воды на оккупированной территории, когда канал был разрушен.

Канал Северский Донец — Донбасс соединял Северский Донец с истоком реки Кальмиус. Длина — 133,4 км. Из них 107 км — наземный канал трапециевидной формы шириной до 40 м и глубиной до 30 м. 26,4 км — трубные мосты (дюкеры) из 2-3 труб диаметром более 2 метров через две реки, железную дорогу и глубокие балки. Подъем воды на Донецкий кряж высотой около 200 метров в канале обеспечивали 4 насосных станции пропускной способностью до 43 м³ в сек.

После уничтожения Бахмута российская армия пытается двигаться дальше, сводки говорят о непрерывных атаках и попытках выйти на русло канала Северский Донец — Донбасс в районе Часова Яра. Родина Иосифа Кобзона, городок Часов Яр — следующий пункт для штурма.

Последние боевые сводки для специалистов звучат как набат. После двух лет штурмовых действий российская армия зашла в город-спутник Донецка — Авдеевку. Перед отступлением ВСУ отвели свои маленькие гарнизоны (из полуокружённых передовых позиций „Зенит“ в районе зоны отдыха „Царская охота“ и укрепрайона вокруг Донецкой фильтровальной станции) в поле между селом Васильевка и Авдеевкой. Эти позиции обстреливались артиллерией, утюжились российскими планирующими бомбами годами, теперь там просто развалины.

Теперь в Донецке и прилегающих поселках питьевую воду можно купить только за деньги, а техническую подают хорошо если через два дня на третий. Сотни тысяч человек оказались в невыносимых бытовых условиях и приспособились к ним. Богачом теперь себя чувствует тот, у кого свой дом и место, где можно разместить полутонную бочку для воды.

- Оттуда [из Оскольского водохранилища] вся вода шла на сезонное пополнение Северского Донца перед водозабором, – продолжает собеседник «Спектра». – Если даже дамбу восстановить, нужно минимум три года, чтоб водохранилище наполнилось. Мы регулировали с ее помощью уровень воды, да еще и гидроэлектростанцию поставили, с которой по “зеленому тарифу” (в 3-5 раз превышает тариф на электроэнергию АЭС и ТЭС - ред) продавали электроэнергию, хорошие деньги были… Восстанавливать дамбу Оскольского водохранилища смысла уже нет. В феврале 2022 года, при наступлении на Торецк российская артиллерия сначала положила ЛЭП под поселком Шумы, что обесточило насосы канала Северский Донец — Донбасс. Вода перестала идти в Горловку, Донецк, Макеевку и дальше. Потом бои шли вдоль русла канала под Горловкой, Бахмутом, Часов Яром — и русло как гидротехническое сооружение фактически исчезло, сейчас оно представляет собой, скорее, оборонительный рубеж. Однако собеседник “Спектра” даже в этом сомневается.

- Донецкая фильтровальная станция у нас была самой лучшей, за другие вообще молчу, не знаю, кто ее может восстановить. Фильтровальная станция вообще безумных денег стоит, серьезный технический объект, - рассказывает «Спектру» источник из числа руководителей компании «Вода Донбасса». – У нас как-то немцы приехали, и их на Макеевскую фильтровальную станцию повезли, так они боялись туда внутрь заходить, там все до войны еще еле дышало. Какого качества вода сейчас в Донецке и Макеевке — страшно даже представить. Дамба Оскольского водохранилища — главного источника для Донецкой фильтровальной станции — была взорвана российскими оккупантами при наступлении в апреле 2022 года, водоем площадью 122 километра перестал существовать. Сейчас, спустя два года, на его бывшем дне происходят бурные процессы возвращения экосистемы, существовавшей вокруг русла реки Оскол до 1957 года

Корреспондент «Спектра» много лет дружил с людьми из руководства компании «Вода Донбасса» и с представителями «Красного креста» из Швейцарии, поэтому мы про «химическую катастрофу» не писали — во-первых, хранилище было на 9 тонн, но представляло из себя цепочку резервуаров по 500 кг, а, во-вторых, швейцарские благотворители заменили жидкий хлор на порошковый, чтобы в случае попадания шального снаряда в ДФС избежать беды.

Потом срок перенесли до 1 апреля, потом до 1 мая, а в июне водовод вдруг заработал в тестовом режиме- это был поток в 4 000 м3 в сутки, — просто слезы. Канал военных строителей России “Военстрой” тогда распространил видео, на котором можно наблюдать как из двух труб среднего диаметра вода вливается в сохранившийся где-то под Донецком участок русла канала Северский Донец-Донбасс, два полноводных ручья для минимум двух миллионов людей.

Однако крест на «ремонте» поставили окончательно к ноябрю 2022 года, после освобождения ВСУ Харьковской области и части Донецкой вместе с Лиманом, все начало комплекса гидротехнических сооружений оказалось под контролем Украины. 29 декабря 2022 года вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин вдруг сказал , что – до 1 марта 2023 года российские военные строители проложат в Донецк водовод из реки Дон, через Ростовскую область!

- А вот Макеевское питьевое водохранилище просто огромное: дамба там большая, туннель в дамбе… Сомы там выросли такие, что представить трудно, по пять метров! — рассказывает собеседник «Спектра». — Никому разрешений на рыбную ловлю мы там не давали. Но местные власти там всяким проверяющим, прокуратуре шли навстречу, дали как-то с выходом на лодке половить. Они маски взяли, нырять начали, и одного такого ныряльщика сом замотал — и утонул человек!.. С экологических денег мы зарыбили этот водоем – поела та рыба всю ракушку, потом много денег из-за этого на “химии” сэкономили. Эти питьевые водохранилища с сомами спасли оккупированные территории, когда вода в 2022 году прекратила идти в города. Воду стали подавать по часам, не каждый день, местные рассказывали, что даже мыть руки ею было трудно — очень холодная была она в феврале-марте 2022 года. Власти “ДНР” просили потерпеть. Говорили — вот захватят часть Донецкой области со Славянском, Краматорском и Бахмутом, и все начнет ремонтироваться.

- Не будет это наше русло никакой линией обороны, мы для него специальные плиты делали толщиной всего 4 см — фортификационная ценность, боюсь, нулевая, - говорит он. – Есть такое хорошее украинское слово «тендітний» (тонкий, нежный). Он же как живой организм, наш канал: воду сбросили — значит, берега сдвигаются. Там эти трубы далеко не везде: где-то берега укреплялись плитами, а где и нет.

Это примерно 0,46 м3 в секунду (для сравнения - из обычного водопроводного крана вытекает 1 м3 воды в час). Канал “Северский Донец — Донбасс” был рассчитан на проектную мощность в 43 м3 в секунду, но в начале XXI века он качал примерно 100 тысяч м3 в час, это 2.4 миллиона м3 в сутки - меньший объем был обусловлен меньшими потребностями промышленности после развала Союза.

Сейчас после разрушения в ходе наступлений российской армии десятков городов, заводов, бегства населения воды вроде нужно еще меньше, но обеспечить поступление без Северского Донца ее оккупанты все равно не могут, даже для ежедневной подачи только населению.

Официальные СМИ «ДНР» в июле 2023 года обещали , что со временем водовод из Дона выйдет на «проектные 288 тысяч м3 в сутки» и Донецк, Макеевка и Ясиноватая, смогут получать воду раз в два дня, а еще «удастся повысить этажность».

Сейчас раз в два дня, вечерами, на пару часов в сутки вода действительно появляется в многоэтажках. Но до верхних этажей не добивает…

"Любовь – это носить ей баклажки с водой на 9 этаж"

До марта 2022 года я общался с одной знакомой в идеологическом крыле «ДНР»: интересно было понять, как выглядит «правительство ДНР» изнутри глазами коллаборанта. Все рухнуло в один день после моего репортажа из Киева, где я упомянул, что наши консьержи не доехали домой из полу-окруженного Чернигова. Мой источник просто орал в трубку: «Как можно так врать!? Суки, консьержи у них!!!». Наличие в штурмуемом российской армией Киеве воды, света, тепла, работающих лифтов да еще и “консьержей” из коммунальной катастрофы Донецка выглядело изощренным издевательством.

Мне кажется, на этом фоне моя знакомая получила глубокую психологическую травму и была со временем уволена со всех постов, больше мы не общались – женщине трудно жить, хорошо выглядеть и сохранять терпимость и спокойствие без возможности помыться и полноценно сходить в туалет.