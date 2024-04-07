Болельщики „Флоры“, встретившие Васильева с кричалками про Путина, не хотят, чтобы игрок продолжал выходить на поле в роли капитана

Поводом для этого послужило выступление эстонского полузащитника в футбольном подкасте „Третий тайм“, в котором он не пожелал занять чью-то сторону в российско-украинской войне. „Если они смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир“, — сказал Васильев в подкасте Õhtuleht.

Васильев остался без капитанской повязки в субботнем матче против нарвского „Транса“, а роль капитана исполнял Рауно Аллику. Однако Васильев, вышедший на замену на 64-й минуте, был встречен публикой с кричалками „Путин, х***о“, которая в последние десять лет покоряет трибуны Европы.

„Мы неоднократно говорили, что поддерживаем клуб и не потерпим, чтобы Васильев оставался капитаном. Мы сделали такое заявление и будем продолжать заниматься этим вопросом в будущем“, — сказал Кольде в интервью Delfi.

Болельщик „Флоры“ продолжил: „Ни один другой игрок „Флоры“ не достоин того, чтобы мы его не поддерживали. В поддержку этого мы также принесли на трибуны украинские флаги. Я считаю, что ни это, ни кричалки „Путин, х***о“ ни для кого не проблема. Мы занимаемся своим делом и ждем всех на игры не только в хорошую погоду, но и в дождь и шторм“.

На глазах у 202 зрителей „Флора“ одержала победу над „Трансом“ со счетом 4:3 и с восемью очками осталась на пятом месте в Премиум лиге.

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