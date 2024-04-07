„Критическая ситуация“ в Орске, город продолжает затапливать

Из Старого города людей накануне эвакуировали на правый берег в Новый город, где многоэтажная жилая застройка и различные предприятия. К вечеру субботы вода дошла и туда.

За сутки территория подтопления в Орске расширилась в несколько раз. Утром в воскресенье была объявлена эвакуация еще с трех улиц, а в затопленных микрорайонах начали отключать электричество и газ.

В пятницу произошел первый прорыв дамбы на левом берегу Урала и началось затопление Старого города. Там в основном коттеджная застройка, и днем в субботу огромная площадь покрылась водой коричневого цвета.

В этом году половодье оказалось сильнее. Поэтому выше по течению на ГЭС пришлось увеличить сброс воды с Ириклинского водохранилища. Дамбы рекордного напора воды не выдержали.

Больше 10 лет назад по обеим берегам Урала в Орске на некотором удалении от реки были построены насыпные дамбы. Такие дамбы насыпают из грунта и щебня. Они не давали воде приближаться к жилой застройке во время весеннего паводка.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — о нарушении правил безопасности при строительных работах и халатности.

За медицинской помощью обратились 99 человек, в том числе 18 детей, сообщают местные власти.

По данным министра, в регионе из затопленных районов эвакуировано более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей.

„Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков“, — цитирует его Интерфакс.

Во-первых, затопило площадь Гагарина, рядом с которой находится городской автовокзал и куда через реку спасатели на спецтехнике возили эвакуированных, чтобы те дальше могли автобусами уехать к родственникам или в центры временного размещение. Эвакуационный центр пришлось перенести дальше от разливающейся реки.

Оттуда вода пошла по центральной улице Строителей и соседним улицам с многоквартирными домами. Ночью вода стали заливаться в подъезды. Люди покидали дома по колено в воде. „Ситуация в районе улицы Строителей все хуже и хуже. Отключили свет“, — описывал происходящее портал Orsk.ru.

Утром на площади Гагарина уже плавали лодки, а во дворах многоэтажных домов стояла вода. Автовокзал при этом не затопило.

Во-вторых, вечером в субботу начало затапливать рабочий поселок Никель — он в черте города на том же правом берегу. Рядом с ним прорвало вторую дамбу — в МЧС подтвердили новый прорыв.

Очевидцы публиковали кадры, на которых вода быстро приближалась к их домам. На улицах стояла техника спасателей, которые проводили экстренную эвакуацию. Завыла сирена. Полицейские машины с громкоговорителями объезжали район. „Минут 15-20 — и дорогу затопит“, — говорил на видео один из местных жителей.

„Произошел прорыв — сначала перетекание, а потом прорыв в районе улицы Богрисоглебского. И вода стремительно поступает в эту часть города, — рассказывал журналистам мэр Орска Василий Козупица. — Учитывая печальный опыт вчера Старого города, как быстро вода приходит и насколько сложно потом эвакуироваться, прошу эвакуировать своевременно“.

Однако не все в поселке Никель соглашались уезжать. „У нас третий этаж — почему мы должны эвакуироваться? — говорила одна из жительниц корреспонденту Orsk.ru. — Мы запаслись питанием и водой. Мы не боимся“.