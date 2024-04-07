ОБЗОР RusDelfi | Новые наушники-каффы FreeClip от Huawei: может ли стильный дизайн быть еще и удобным?

Huawei уже не перый раз выпускает наушники с довольно необычным дизайном: например, FreeBuds Lipstick в форме губной помады и или наушники-пули Watch Buds, встроенные в смарт-часы. Теперь же настала очередь наушников-каффов Huawei FreeClip.

Компания рассказывает, что посвятила 3 года разработке этих наушников, а форма была рассчитана на основании замеров более 30 тысяч пар ушей реальных пользователей. Полностью беспроводные наушники крепятся на ухе за счет скобы под названием C-Bridge, а каждый наушник состоит из двух половинок: шарика с динамиком спереди и более крупного элемента сзади уха. Вторая половинка помогает наушникам держаться на ухе, а также там расположены микрофон и аккумулятор.

Примечательно, что динамик находится не внутри ушного канала, а на небольшом расстоянии от него, направляя туда звук. Однако это не означает, что все будут слышать звуки из ваших наушников, а вы - окружающий вас шум.

Наушники, в отличии от реальных каффов, не давят на ушную раковину, но при этом держаться достаточно крепко, чтобы свободно заниматься в них спортом или делать уборку - никакая физическая активность не позволит им вывалиться.

Huawei утверждает, что FreeClip — это первая модель открытых наушников на рынке, в котором нет отдельных левого и правого наушников. То есть, совершенно без разницы, в какое ухо вставлять какой наушник - они взаимозаменяемы. Наушники оснащены особой технологией, которая автоматически определяет левое и правое ухо, и соответствующим образом переключает аудиоканалы.

Производитель обещает, что каждый наушник может проработать около 8 часов и 5 часов в режиме разговора. В ходе теста наушники спокойно выдержали более пяти часов работы по дороге из Таллинна в Ригу. Полностью заряженный кейс гарантирует 36 часов работы. Наушники заряжаются полностью за 40 минут, а кейс - за 60 минут.