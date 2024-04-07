ОБЗОР RusDelfi | Новые наушники-каффы FreeClip от Huawei: может ли стильный дизайн быть еще и удобным?
Сразу и не понятно, что это надето на уши - Huawei FreeClip вполне похожи на современные каффы, который надеваются сбоку на ушную раковину. Технологический гигант Huawei выпустил очередную необычную новинку. Но насколько красивый дизайн получился удобным?
Huawei уже не перый раз выпускает наушники с довольно необычным дизайном: например, FreeBuds Lipstick в форме губной помады и или наушники-пули Watch Buds, встроенные в смарт-часы. Теперь же настала очередь наушников-каффов Huawei FreeClip.
Компания рассказывает, что посвятила 3 года разработке этих наушников, а форма была рассчитана на основании замеров более 30 тысяч пар ушей реальных пользователей. Полностью беспроводные наушники крепятся на ухе за счет скобы под названием C-Bridge, а каждый наушник состоит из двух половинок: шарика с динамиком спереди и более крупного элемента сзади уха. Вторая половинка помогает наушникам держаться на ухе, а также там расположены микрофон и аккумулятор.
Примечательно, что динамик находится не внутри ушного канала, а на небольшом расстоянии от него, направляя туда звук. Однако это не означает, что все будут слышать звуки из ваших наушников, а вы - окружающий вас шум.
Наушники, в отличии от реальных каффов, не давят на ушную раковину, но при этом держаться достаточно крепко, чтобы свободно заниматься в них спортом или делать уборку - никакая физическая активность не позволит им вывалиться.
Huawei утверждает, что FreeClip — это первая модель открытых наушников на рынке, в котором нет отдельных левого и правого наушников. То есть, совершенно без разницы, в какое ухо вставлять какой наушник - они взаимозаменяемы. Наушники оснащены особой технологией, которая автоматически определяет левое и правое ухо, и соответствующим образом переключает аудиоканалы.
Производитель обещает, что каждый наушник может проработать около 8 часов и 5 часов в режиме разговора. В ходе теста наушники спокойно выдержали более пяти часов работы по дороге из Таллинна в Ригу. Полностью заряженный кейс гарантирует 36 часов работы. Наушники заряжаются полностью за 40 минут, а кейс - за 60 минут.
FreeClip изготовлены из высокотехнологичного сплава никеля и титана и доступны в двух цветовых версиях: в графитовом и перламутрово-фиолетовом цветах. Стоимость на эстонском рынке - 199 евро.
В качестве главного плюса наушников можно отметить удобство использования - через какое-то время буквально забываешь, что на ушах что-то надето, ведь они довольно легкий и не вываливаются из ушей даже при наклоне головы.
Второй же их основной плюс заключается в необычном дизайне в форме каффа. Это конечно, может понравится не всем пользователям. Однако не стоит считать их чисто „женскими“ - они гармонично смотрятся на любом ухе, а цвет уже можно выбрать на свой вкус.