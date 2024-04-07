Болельщики „Флоры“ встретили Васильева с украинскими флагами и кричалкой про Путина

Субботний матч „Флоры“ по понятным причинам носил политический характер, ведь полузащитник команды Константин Васильев в подкасте Õhtulehet „Третий тайм“ заявил, что если Россия выиграет войну в Украине, то наступит мир. По словам болельщиков „Флоры“, они не согласны с тем, что Васильев должен продолжить быть капитаном команды, и 39-летний футболист, вернувшийся после травмы, начал матч со скамейки запасных. Кроме того, на зелено-белых трибунах по этому случаю было много украинских флагов.

Таким образом, атмосфера встречи была превращена в демонстрацию поддержки Украины, и было ясно, что комментарии Васильева неприемлемы для болельщиков

На 65-й минуте Константин Васильев, заменивший Маркуса Соометса, дебютировал в новом сезоне Премиум лиге, а болельщики встретили полузащитника кричалкой „Путин, х***о“, которую на протяжении нескольких лет исполняют многие болельщики в Европе.

Капитаном „Флоры“ с первых минут был Рауно Аллику. Тот факт, что Васильев не получил капитанскую повязку после выхода на замену, а она осталась у Рауно Аллику, должно свидетельствовать о том, что этот вопрос обсуждался во „Флоре“. Даже если четкие решения еще не приняты или, по крайней мере, не озвучены.

Видеообзор матча:

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