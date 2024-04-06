В Словакии выбирают президента. Основная борьба развернулась между сторонником Фицо и прозападным дипломатом

Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и закроются в 22:00. Официальные результаты станут известны ночью.

На пост главы государства претендуют 10 кандидатов. Фаворитом, согласно опросам, является спикер парламента и лидер партии „Голос - социальная демократия“ 48-летний Петер Пеллегрини. Его поддержка среди сограждан стабильно повышалась перед выборами, пишет Euronews.

Его основной соперник - бывший министр иностранных дел Иван Корчок, прозападный карьерный дипломат, опирающийся на поддержку оппозиционных либеральных партий страны.

Если никому из претендентов не удастся набрать абсолютного большинства голосов, пройдет второй тур. Он намечен на 6 апреля.

Результаты первого тура ожидаются в воскресенье.

В Словакии роль президента в основном церемониальная. Это шестые президентские выборы с момента обретения страной независимости в 1993 году после раскола Чехословакии.

Нынешний глава государства Зузана Чапутова, первая женщина на этом посту в стране, которая решительно поддерживает соседнюю Украину в ее борьбе с российским вторжением, решила не баллотироваться на второй срок.