СМИ: США готовятся к большой атаке Ирана на Ближнем Востоке

США находятся в состоянии повышенной готовности к серьезным боевым действиям со стороны Ирана на израильские или американские силы на Ближнем Востоке, которая может состояться уже в ближайшую неделю. Это должно стать ответом на израильский удар по Дамаску, в результате которого погибло высокопоставленное иранское командование. Об этом на условиях анонимности заявили американские чиновники.

Как сообщает Politico, один из чиновников заявил, что Пентагон не верит, что объектом нападения станут американские базы. Несмотря на это, есть опасения, что любые ответные действия Ирана против израильских сил могут привести к эскалации и спровоцировать более широкий конфликт, сказал чиновник.

„Мы находимся в том положении, когда ждем, что они могут ответить в любой момент“, — сказал чиновник. „Ситуация может обостриться, и тогда мы окажемся в ситуации, которой пытаемся избежать, — в более широкой региональной войне“, — добавил он.

Высокопоставленные иранские чиновники пообещали отреагировать на произошедший на этой неделе израильский авиаудар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате нападения погибли по меньшей мере семь членов иранского Корпуса стражей исламской революции.

Израиль не взял на себя ответственность за нападение, но пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что министерство обороны считает, что за нападением стоит Израиль. Помимо этого, после авиаудара администрация Байдена проинформировала Иран, что она не имеет никакого отношения к нападению.