Ида-Вирумаа отметит День Европы ярмаркой труда и зрелищным концертом в Нарве

1 мая этого года исполняется 20 лет со дня вступления Эстонии в Европейский союз. Это событие мы отмечаем в течение всего года в разных уголках Эстонии. Кульминацией станет День Европы, 9 мая, когда крупные общественные мероприятия пройдут в Таллинне, Нарве и других городах страны.

В Нарве отмечать День Европы начнут уже 8 мая — в этот день горожан ждет обширная культурная программа и открытие Стокгольмской площади.

В День Европы, 9 мая, в 15:00 на Ратушной площади откроется зона кафе, а в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет ярмарка труда и обучения «Будущее Ида-Вирумаа», где профессиональные и высшие учебные заведения, предприятия и фонды поделятся информацией о возможностях обучения и работы в регионе. Касса по безработице предложит на месте возможность быстрого консультирования по вопросам карьеры.

Школьные классы смогут попробовать свои силы в игровом ориентировании по городу. Главным призом станет экскурсия для всего класса на сумму 2000 евро.

Вивиан Лоонела, глава представительства Европейской комиссии в Эстонии, сказала: «Европейский союз начался с желания сделать так, чтобы между европейскими странами царил мир, а не война. Именно это стремление и связанные с ним решения составляют суть праздника 9 мая. В День Европы мы ждем всех желающих на Ратушной площади Нарвы, чтобы вместе отпраздновать 20-летие членства Эстонии в Европейском союзе».

Президент Алар Карис, мэр Нарвы Яан Тоотс и посол Швеции Ингрид Терсман произнесут приветственные речи перед началом большого бесплатного концерта, который начнется в 17:00 на Ратушной площади. Вместе с Нарвским симфоническим оркестром выступят горячо любимый местными жителями певец Уку Сувисте и популярная певица, уроженка Нарвы Алика. Выйдут на сцену и молодые музыканты из Кохтла-Ярве. Завершит вечер выступление поп-рок-группы Smilers.

Дополнительная информация и полная программа мероприятий Дня Европы: www.euroopapäev.ee. Мероприятие на Facebook.