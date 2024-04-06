Украинцы верят в победу над Россией, но меньше поддерживают Зеленского. Социологи — о настроениях в Украине весной 2024 года
Большинство украинцев по-прежнему одобряет деятельность президента Владимира Зеленского, однако эта поддержка уже не столь высока, как в начале полномасштабного российского вторжения, сообщает русская служба Би-би-си.
Украинцы также продолжают верить в победу в войне, но многие считают темпы мобилизации в Украине слишком медленными.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг", проведенного по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.
Украинцев также спрашивали, каким они видят будущее Украины, как далеко вперед планируют свою жизнь и когда празднуют Рождество.
Как украинцы относятся к политике Зеленского
По данным опроса, большинство украинцев — более 60% — одобряет работу президента.
Из них чуть меньше четверти (22%) одобряют ее полностью, и вдвое больше — 41% — склоняются к одобрительной оценке.
Впрочем, эта поддержка, в начале полномасштабной войны с Россией достигавшая 90%, постепенно падает.
В апреле 2022 года таких респондентов было 94%, а в феврале 2023 года — 91%.
Тех, кто полностью или частично не одобряет политику Зеленского, на февраль 2024 года была треть (33%), тогда как в начале вторжения таких было всего 5%.
Впрочем, к остальным органам власти отношение украинцев еще хуже.
К примеру, деятельность Верховной Рады по состоянию на февраль одобряют всего 19% опрошенных, работу правительства под руководством Дениса Шмыгаля — 35%, а местных властей — 47%.
Стабильно высоким остается лишь уровень поддержки Вооруженных сил Украины — 93%.
По-прежнему ли украинцы верят в победу?
Несмотря на скептическое отношение к органам власти, большинство украинцев — 88% — по-прежнему верят в победу над Россией.
Однако теперь число таких людей несколько меньше, чем в начале вторжения — тогда их было 97%.
При этом наибольший процент опрошенных (45%) считает, что Украина сохранит за собой все свои территории, которые были у нее в 1991 году.
16% считают, что Украина вернет территории, подконтрольные ей до 24 февраля 2022 года. Такое же число людей думает, что Украина, наоборот, потеряет некоторые территории.
В то, что Россия сможет полностью оккупировать Украину, верит только 1% опрошенных.
"Недостаточная мобилизация"
Авторы исследования также попросили респондентов выразить свое отношение к мобилизации.
Наибольшая часть опрошенных — более трети (36%) — назвали уровень мобилизации недостаточным.
Несколько меньше трети (30%) считают нынешний уровень мобилизации оптимальным.
Чуть меньше четверти (19%) заявили, что этот уровень слишком высок, и еще 15% затруднились ответить на этот вопрос.
Украинцев также спросили, почему, на их взгляд, люди не хотят идти в армию.
Среди самых распространенных ответов были "страх смерти, инвалидности, плена, неопределенности".
На втором месте был такой вариант ответа, как "несправедливая мобилизация", а на третьем — "нехватка техники, боеприпасов и оружия".
Когда праздновать Рождество
Украинцев также спросили, когда они отмечают Рождество.
Более половины (53%) ответили, что отпраздновали Рождество по григорианскому (или новоюлианскому) календарю, 25 декабря.
11% сказали, что отмечали Рождество 7 января, когда его отмечает Русская православная церковь, пользующаяся юлианским календарем.
Остальные же ответили, что либо праздновали в обе даты (17%), либо не праздновали вообще (19%).
В сентябре 2023 года тех, кто праздновал Рождество 25 декабря, было меньше половины — 42%.
Какие планы строят украинцы
Что касается долгосрочных планов, то опрос показал, что большинство планирует свою жизнь лишь на месяц вперед. Таких 24%.
23% сказали, что планируют свою жизнь более чем на год вперед.
15% вообще не строят никаких планов, еще 12% планируют жизнь на год. Остальные опрошенные могут спланировать жизнь на срок от одного до шести месяцев.
Респондентов также просили сказать, ухудшилась ли жизнь их семьи с экономической точки зрения. Большинство людей (68%) ответили утвердительно.
26% респондентов сказали, что экономический уровень их жизни не изменился. Еще 5% заявили, что их материальное состояние улучшилось.
Что касается прогнозов на ближайший год, то почти половина опрошенных (46%) считают, что их экономическое положение никак не изменится. 18% думают, что оно может несколько ухудшиться, и еще 15% — несколько улучшиться.
Как и кого опрашивали
Опрос был проведен в конце февраля по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.
Людей опрашивали по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров.
В общей сложности было опрошено примерно две тысячи украинцев от 18 лет и старше. Тех украинцев, которые сейчас находятся за пределами страны, опрос не охватил.
Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.