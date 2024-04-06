Украинцы верят в победу над Россией, но меньше поддерживают Зеленского. Социологи — о настроениях в Украине весной 2024 года

Украинцы также продолжают верить в победу в войне, но многие считают темпы мобилизации в Украине слишком медленными.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг", проведенного по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Украинцев также спрашивали, каким они видят будущее Украины, как далеко вперед планируют свою жизнь и когда празднуют Рождество.

Как украинцы относятся к политике Зеленского

По данным опроса, большинство украинцев — более 60% — одобряет работу президента.

Из них чуть меньше четверти (22%) одобряют ее полностью, и вдвое больше — 41% — склоняются к одобрительной оценке.

Впрочем, эта поддержка, в начале полномасштабной войны с Россией достигавшая 90%, постепенно падает.

В апреле 2022 года таких респондентов было 94%, а в феврале 2023 года — 91%.

Тех, кто полностью или частично не одобряет политику Зеленского, на февраль 2024 года была треть (33%), тогда как в начале вторжения таких было всего 5%.

Впрочем, к остальным органам власти отношение украинцев еще хуже.

К примеру, деятельность Верховной Рады по состоянию на февраль одобряют всего 19% опрошенных, работу правительства под руководством Дениса Шмыгаля — 35%, а местных властей — 47%.

Стабильно высоким остается лишь уровень поддержки Вооруженных сил Украины — 93%.

По-прежнему ли украинцы верят в победу?

Несмотря на скептическое отношение к органам власти, большинство украинцев — 88% — по-прежнему верят в победу над Россией.

Однако теперь число таких людей несколько меньше, чем в начале вторжения — тогда их было 97%.

При этом наибольший процент опрошенных (45%) считает, что Украина сохранит за собой все свои территории, которые были у нее в 1991 году.

16% считают, что Украина вернет территории, подконтрольные ей до 24 февраля 2022 года. Такое же число людей думает, что Украина, наоборот, потеряет некоторые территории.