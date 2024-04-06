06.04.2024, 06:16
ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по футболу: „Нымме Юнайтед“ совершил камбэк и одержал первую в истории клуба победу в Премиум лиге
В пятницу, 5 апреля, дебютант Премиум лиги - „Нымме Юнайтед“ одержал историческую первую победу в лиге, обыграв на „Спортленд Арене“ тартускую „Таммеку“ (2:1).
„Нымме Юнайтед“, уволивший несколько дней назад главного тренера Яни Сараярви, позволил Патрику Генро Веэлма в компенсированное к первому тайму время вывести „Таммеку“ вперед.
Однако на 77-й минуте Мурад Велиев сравнял счет, а на 81-й минуте Александр Мусолитин принес дебютанту первую в истории клуба победу в высшей лиге.
Победа со счетом 2:1 позволила „Нымме Юнайтед“ подняться в турнирной таблице на шестое место. „Таммека“ с восемью очками занимает четвертое место.
Турнирная таблица:
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