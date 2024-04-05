ВИДЕО | В России в Оренбургской области прорвало дамбу, жителей эвакуируют

Более 3000 жителей Оренбургской области эвакуированы, среди них 721 ребёнок, сообщает губернатор региона. В зону подтопления попадает почти 11 тысяч человек и более четырёх тысяч домов из восьми ближайших посёлков. Дыра в дамбе в Старом городе становится больше.

На данный момент подтоплено 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населённых пунктах. Ведутся работы по укреплению дамбы. Подвозится дополнительная спецтехника, большегрузы везут щебень для восстановления заградительной насыпи. Полиция оповещает население об эвакуации.

За последние сутки уровень воды в реке Урал увеличился на 91 см и составляет сейчас 778 см. Электро- и газоснабжение районов будет отключено.

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