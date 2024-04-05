Главы парламентских комиссий - Грузии: Законопроект, который там рассматривается, напоминает „путинскую Россию“

В заявлении руководители комиссий по иностранным делам отмечают, что несмотря на то, что весной 2023 года руководитель имеющей большинство в парламенте партии „Грузинская мечта“ пообещал, что т. н. закон об иностранных агентах будет изъят из производства, теперь он сообщил о внесении на рассмотрение законопроекта с аналогичным содержанием вопреки сплоченному противоборству подавляющего большинства народа Грузии.

Председатели комиссий выражают глубокую тревогу в отношении содержания законопроекта, напоминающего, по их словам, путинскую Россию. „Цель – стигматизировать и ослабить динамичное грузинское проевропейское гражданское общество и сектор неправительственных организаций, который широко известен как наиболее значительная ценность и источник надежд Грузии и имеет репутацию одного из наиболее прозрачных в мире с точки зрения его бюджета и финансирования“, – отмечают председатели в заявлении.

Руководители комиссий по иностранным делам подчеркивают, что повторное внесение закона ставит под серьезную угрозу столь трудно достигнутые Грузией перспективу европейской интеграции и статус государства-кандидата, так как свобода прессы, наряду с созданием и поддержанием благоприятной среды для организаций гражданского общества, лежат в основе демократии и крайне важны с точки зрения успешной интеграции Грузии в Европу.

По оценке председателей, представление законопроекта – это враждебный шаг по отношению к европейским устремлениям грузинского народа и его будущему. Они также напоминают, что статус государства-кандидата был предоставлен Грузии при условии, что для начала переговоров о присоединении страна реализует 12 представленных Европейской комиссий мер, из которых на сегодняшний день Грузия реализовала лишь три.