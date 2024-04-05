Главы парламентских комиссий - Грузии: Законопроект, который там рассматривается, напоминает „путинскую Россию“(5)
Сегодня председатели комиссий по иностранным делам национальных парламентов выступили с совместным заявлением, в котором призывают парламент Грузии отозвать из производства т. н. законопроект об иностранных агентах, который, по словам председателей, серьезно подрывает с трудом достигнутую перспективу европейской интеграции Грузии.
В заявлении руководители комиссий по иностранным делам отмечают, что несмотря на то, что весной 2023 года руководитель имеющей большинство в парламенте партии „Грузинская мечта“ пообещал, что т. н. закон об иностранных агентах будет изъят из производства, теперь он сообщил о внесении на рассмотрение законопроекта с аналогичным содержанием вопреки сплоченному противоборству подавляющего большинства народа Грузии.
Председатели комиссий выражают глубокую тревогу в отношении содержания законопроекта, напоминающего, по их словам, путинскую Россию. „Цель – стигматизировать и ослабить динамичное грузинское проевропейское гражданское общество и сектор неправительственных организаций, который широко известен как наиболее значительная ценность и источник надежд Грузии и имеет репутацию одного из наиболее прозрачных в мире с точки зрения его бюджета и финансирования“, – отмечают председатели в заявлении.
Руководители комиссий по иностранным делам подчеркивают, что повторное внесение закона ставит под серьезную угрозу столь трудно достигнутые Грузией перспективу европейской интеграции и статус государства-кандидата, так как свобода прессы, наряду с созданием и поддержанием благоприятной среды для организаций гражданского общества, лежат в основе демократии и крайне важны с точки зрения успешной интеграции Грузии в Европу.
По оценке председателей, представление законопроекта – это враждебный шаг по отношению к европейским устремлениям грузинского народа и его будущему. Они также напоминают, что статус государства-кандидата был предоставлен Грузии при условии, что для начала переговоров о присоединении страна реализует 12 представленных Европейской комиссий мер, из которых на сегодняшний день Грузия реализовала лишь три.
„Мы призываем правящую партию „Грузинскую мечту“ отозвать этот законопроект из производства парламента, так как мы продолжаем поддерживать проевропейские устремления грузинского народа и ожидаем, что Грузия и в дальнейшем будет сохранять свою приверженность продвижению демократии, верховенства права и прав человека“, – отмечается в заявлении. „Мы искренне надеемся, что правительство Грузии вновь продемонстрирует зрелый подход и решительное намерение интегрироваться в европейские и евроатлантические институты, руководствуясь ценностями западной либеральной демократии. На весах – будущее народа Грузии“.
К заявлению присоединились председатели комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Франции, Германии, Дании, Чехии и Соединенного Королевства. От Эстонии заявление подписал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.
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