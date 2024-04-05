Суд в Москве арестовал еще одного обвиняемого по делу о теракте в „Крокусе“

Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Мухаммада Шарипзоду — еще одного фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Он заключен под стражу до 22 мая.

По данным суда, Шарипзода — гражданин Таджикистана, которого следствие считает одним из участников подготовки теракта. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК). В чем именно его обвиняют, неясно.

ФСБ России объявила 4 апреля, что задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске двух иностранных граждан и гражданина РФ, причастных, по версии следствия, к финансированию и вербовке террористов, напавших на «Крокус».

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержали не менее 15 человек, а как минимум десять из них арестованы. Под стражей находятся четверо предполагаемых исполнителей теракта.

По последним данным, при теракте в «Крокусе» погибли 144 человека, 551 пострадал.