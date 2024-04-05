В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 4,8 — крупнейшее за 40 лет

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Ливана, штат Нью-Джерси, примерно в 64 км к западу от Нью-Йорка.

Масштабы ущерба, нанесенного Нью-Йорку и прилегающим районам, не уточняются, в настоящий момент пожарная служба города оценивает последствия.

Землетрясения на восточном побережье Америки случаются редко, и это самое мощное из тех, что произошли в Нью-Йорке за последние десятилетия.

Пользователи социальных сетей сообщают, что землетрясение ощущалось от Филадельфии до Нью-Йорка и на восток вдоль побережья.

В прошлом году 6 февраля в Буффало (штат Нью-Йорк) произошло землетрясение магнитудой 3,8, но землетрясений такого масштаба, как нынешнее, в этом районе не было уже 40 лет.

В 1983 году землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Ньюкомбе на севере штата Нью-Йорк.

Мэк Нью-Йорка Эрик Адамс сказал, что сообщений о серьезных последствиях землетрясения пока нет.

„Хотя на данный момент у нас нет сообщений о серьезных последствиях, мы все еще оцениваем их“, — написал он в соцсети X.

Несколько аэропортов Нью-Йорка приостановили работу из-за землетрясения.

В Международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси приостановлены полеты.

Задержки наблюдаются и в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия.

Рассказ Нады Тауфик, корреспондентки Би-би-си в Нью-Йорке

Сидя в нашем нью-йоркском офисе, мы с коллегой на 18-м этаже в нижнем Манхэттене мгновенно почувствовали землетрясение, как будто наши столы и само здание раскачивались.

Через несколько мгновений в чатах моей семьи и друзей появился поток сообщений.

„Ты это почувствовал?“ „Землетрясение?“

Моя невестка, живущая в центре Нью-Джерси, сказала, что ей показалось, будто в ее дом врезался огромный грузовик.

Другая подруга рассказала, что чувствовала сильную тряску в течение 20 или около того секунд. А еще один знакомый сказал, что его кошка в страхе убежала за диван.

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