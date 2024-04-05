Правда ли, что в Киеве появилась реклама с надписью „Вы не можете выбрать президента, зато можете выбрать пиво“?
В конце марта 2024 года в Рунете появились сообщения о том, что на рекламном стенде в центре украинской столицы высмеяли отсутствие в стране президентских выборов. Мы проверили подлинность видео, приводимого в качестве доказательства.
С 27 марта в Сети распространяют 12-секундный ролик, который, как сообщается, был снят на Крещатике, главной улице украинской столицы. На видео запечатлён рекламный штендер с карикатурой на президента страны Владимира Зеленского. В Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьёва (263 000 просмотров на момент написания этого разбора) ролик сопровождает такая подпись: «Обстановка на Крещатике в Киеве: "Вы не можете выбрать президента, зато можете выбрать пиво"». При этом за кадром слышен мужской голос, по-украински произносящий: «Хозяева бара просто бессмертные, н***й! На Крещатике, б***ь, вот это разместить, — я не знаю, это какие яйца нужно иметь». В канале «Александр Семченко» (104 000 просмотров) видео прокомментировали так: «Удивительно, как на такое ещё не отреагировало гестапо СБУ. И за меньшее людей сажали. Это, кстати, и есть первые ростки гражданского неповиновения, о котором говорили эксперты».
По данным сервиса TGStat, в Telegram опубликовано порядка 150 аналогичных постов в общей сложности примерно на 3,3 млн просмотров. О ролике написали каналы «Насправдi» (1,7 млн просмотров с учётом репоста от канала «Мир сегодня с "Юрий Подоляка"»), «Ne.Сахар» (300 000), Voblya (256 000), «Такер Карлсон для России» (95 000), «Спецоперация Z» (66 000), «Сигнал» (44 000), «Кучера» (34 000) и др. Кроме того, про саркастичную рекламу рассказали паблики во «ВКонтакте» (примеры тут и тут), а также «Общественная служба новостей» и другие новостные сайты.
31 марта 2024 года в Украине должны были состояться очередные выборы президента. Однако с февраля 2022 года в стране действует военное положение, а по украинским законам в таких условиях проведение выборов, в том числе президентских, запрещено.
Что касается вирусного ролика, то он и вправду был снят в Киеве. На заднем плане можно заметить вывеску Центрального универсального магазина (ЦУМ), который располагается по адресу улица Крещатик, 38. Через дорогу, прямо напротив ЦУМа, в доме №23А находится сидрерия «Белый налив». Судя по видео, штендер этого заведения стоит возле магазина одежды «Все свои» в доме №27 на расстоянии примерно 150 м от входа в питейное заведение, а на рекламном изображении нарисована стрелка, указывающая вправо. По данным Google Maps, в том же доме располагается бургерная с похожим названием «Белый налив у фонтана», хотя в описании заведения по этому адресу стоят ссылки на бургерную Dogz & Burgerz (также используется написание Dogs & Burgers). Дело в том, что несколько лет назад там был бар, скопировавший стиль «Белого налива», но он закрылся, а на его месте ресторатор и владелец оригинального «Белого налива» Дмитрий Борисов открыл заведение Dogz & Burgerz. Однако с 24 марта 2024 года «Белый налив» работает сразу по двум адресам: улица Крещатик, 23А и 27 (недавно бургерная в этом доме закрылась), о чём «Проверено» рассказали в переписке представители заведений.
На сайте и в соцсетях (Facebook, Instagram) «Белого налива» нет никаких упоминаний подобной рекламы. Фактчекеры из украинского проекта «Ґвара медіа» отправились на место съёмки вирусного ролика и выяснили, что рекламный штендер на самом деле стоит напротив стыка двух домов: №27 и №27А, где находится аптека.
Расстояние от этой рекламной таблички до входа в бар составляет около 50 м.
На фотографиях, сделанных нашими коллегами, видно, что на самом деле на стенде размещена реклама проходившей с 1 февраля по 29 марта специальной акции на покупку оптики. При этом дизайн объявления из вирусного ролика совпадает с тем, что запечатлели фактчекеры. В верхней части рекламы пива с карикатурой на Зеленского даже заметно изображение очков.
Журналисты «Ґвара медіа» также запросили комментарий у сотрудников «Белого налива», которые назвали вирусное видео «криво сделанным фейком», основанным на рекламе оптики на Крещатике. «У нас даже пива в продаже нет», — отметил представитель заведения. Согласно меню на сайте «Белого налива», в этом баре действительно не продают пиво.
Наиболее ранний пост из тех, что посвящены сфабрикованному ролику и отслежены «Проверено», появился 27 марта в 13:54 по московскому времени в Telegram-канале «Свежести» (53 000 просмотров). В связи с публикацией разного рода фейков этот канал упоминался более чем в 20 наших разборах и нередко становился первоисточником распространения подделок.
Таким образом, на Крещатике не была размещена реклама с карикатурой на Зеленского и фразой «Вы не можете выбрать президента, зато можете выбрать пиво». Неизвестные в очередной раз сфальсифицировали видео, наложив (скорее всего, цифровым образом) поверх подлинной наружной рекламы поддельное изображение.
Итог: Фейк