Правда ли, что в Киеве появилась реклама с надписью „Вы не можете выбрать президента, зато можете выбрать пиво“?

Что касается вирусного ролика, то он и вправду был снят в Киеве. На заднем плане можно заметить вывеску Центрального универсального магазина (ЦУМ), который располагается по адресу улица Крещатик, 38. Через дорогу, прямо напротив ЦУМа, в доме №23А находится сидрерия «Белый налив». Судя по видео, штендер этого заведения стоит возле магазина одежды «Все свои» в доме №27 на расстоянии примерно 150 м от входа в питейное заведение, а на рекламном изображении нарисована стрелка, указывающая вправо. По данным Google Maps, в том же доме располагается бургерная с похожим названием «Белый налив у фонтана», хотя в описании заведения по этому адресу стоят ссылки на бургерную Dogz & Burgerz (также используется написание Dogs & Burgers). Дело в том, что несколько лет назад там был бар, скопировавший стиль «Белого налива», но он закрылся, а на его месте ресторатор и владелец оригинального «Белого налива» Дмитрий Борисов открыл заведение Dogz & Burgerz. Однако с 24 марта 2024 года «Белый налив» работает сразу по двум адресам: улица Крещатик, 23А и 27 (недавно бургерная в этом доме закрылась), о чём «Проверено» рассказали в переписке представители заведений.