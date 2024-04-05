Власти Чехии заявили о кибератаках России на европейские железные дороги
Россия „предприняла тысячи попыток“ вмешательства в работу европейских железных дорог с целью дестабилизировать ситуацию в ЕС, заявил Financial Times министр транспорта Чехии Мартин Купка. Слова министра цитирует „Медуза“.
По словам Мартина Купки, национальная железнодорожная компания стала значительно чаще фиксировать попытки кибератак после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
В частности, заявил Купка, были предприняты попытки вывести из строя сигнальную систему и сети České dráhy. В результате одной из таких кибератак, рассказал он, из строя на некоторое время была выведена система продажи билетов.
При этом министр транспорта подчеркнул, что хотя ситуация и сложная, он очень доволен тем, что чешским железным дорогам удается успешно противостоять кибератакам.
Как отмечает FT, в то время как попытки России дестабилизировать европейскую энергетическую систему широко известны и задокументированы, о кибератаках на транспорт широкой общественности известно меньше.
Европейское Агентство по кибербезопасности, напоминает издание, в марте 2023 года публиковало свой первый доклад о ситуации в транспортной системе, в котором говорилось „о росте числа кибератак на железные дороги, в первую очередь в связи с российским вторжением“. В частности, были зафиксированы кибератаки на железнодорожные компании в странах Балтии и в Румынии, сообщали авторы доклада.