05.04.2024, 17:35
ВИДЕООБЗОР | Команда Тартуского университета проиграла в решающем матче четвертьфинальной серии эстоно-латвийской лиги
В пятницу, 5 апреля, в третьем матче четвертьфинальной серии эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf команда Тартуского университета проиграла в гостях латвийской команде „Вентспилс“ (103:83) и завершила свое выступление в лиге.
Обе команды начали игру не очень уверенно: „Вентспилс“ совершил семь ошибок в первые шесть минут, а тартуская команда реализовала лишь два из 13 бросков. Гости проигрывали со счетом 8:14, но затем дважды выходил вперед (15:14 и 17:16). Однако последняя минута первой четверти принадлежала хозяевам, и команда Тартуского университета проигрывала со счетом 18:21.