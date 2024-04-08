Дисциплинарное производство или уход по собственному желанию? На сотрудницу волостной управы Йыхви в течение года оказывалось давление

Сегодня Сирли Таммисте снова работает в волостной управе Йыхви. Власть сменилась, и о политическом давлении, которое оказывалось в марте 2019 году, остались одни воспоминания. Мартин Репинский, занимавший тогда пост старейшины волости, перед тем как уйти в Рийгикогу, куда он был избран по итогам парламентских выборов, уволил нескольких чиновников, на должности которых тогдашний партнер по власти Николай Осипенко планировал поставить своих людей.