Новости Ида-Вирумаа
08.04.2024, 09:16

Дисциплинарное производство или уход по собственному желанию? На сотрудницу волостной управы Йыхви в течение года оказывалось давление

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В числе предъявленных Мартину Репинскому обвинений злоупотребление доверием.
В числе предъявленных Мартину Репинскому обвинений злоупотребление доверием.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В 2019 году руководителя отдела социальных услуг волостной управы Йыхви Сирли Таммисте поставили перед выбором: дисциплинарное производство или добровольный уход с должности. Таммисте выбрала последнее, получив в качестве компенсации зарплату за шесть месяцев, пишет портал Delfi.

Сегодня Сирли Таммисте снова работает в волостной управе Йыхви. Власть сменилась, и о политическом давлении, которое оказывалось в марте 2019 году, остались одни воспоминания. Мартин Репинский, занимавший тогда пост старейшины волости, перед тем как уйти в Рийгикогу, куда он был избран по итогам парламентских выборов, уволил нескольких чиновников, на должности которых тогдашний партнер по власти Николай Осипенко планировал поставить своих людей.

В пятницу, 5 апреля, Сирли Таммисте давала показания в суде, так как Мартин Репинский обвиняется не только в мошенничестве, но и в том, что не по-хозяйски распорядился финансовыми средствами Йыхвиской волости.

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