Хейки Наби, проигравший поддерживающему войну россиянину, ограничился одним поединком в олимпийском отборочном турнире

38-летний эстонский борец греко-римского стиля Хейки Наби пропускал первый раунд, где действующий чемпион Европы Сергей Семёнов победил белоруса Дмитрия Зарубского со счетом 4:0. Наби и Сёменов уже встречались друг с другом в важных поединках: россиянин отыгрался со счета 6:0 в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио и со счета 2:0 в полуфинале чемпионата мира 2018 года.

Наби вышел вперед, но Семенов сумел сравнять счет - 1:1. Победу одержал россиянин, поскольку он заработал очко последним.

Наби воздержался от рукопожатия с Семеновым, который выразил свою поддержку России в войне с Украиной, после поединка.

В полуфинале россиянин встретится с победителем поединка между азербайджанцем Бекой Канделаки и болгарином Георгием Ивановым. Победитель этого поединка получит олимпийскую путевку, а значит, поражение разрушило надежды Наби.

Последний шанс квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже у Наби будет в мае в Турции, где пройдет Мировой квалификационный турнир для всех, кто еще не квалифицировался в Париж. Квалифицироваться на Олимпийские игры смогут по три борца из каждой весовой категории.

В субботу выступят женщины, а в воскресенье - борцы вольного стиля. Помимо Наби, Эстонию будут представлять борцы Эпп Мяэ (до 76 кг) и Виктория Вессо (до 62 кг), а также борцы вольного стиля Эрик Рейнбок (-74 кг) и Аймар Андрусе (-76 кг).

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