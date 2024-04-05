Эстонский футбольный союз: мы еще не обсуждали с Васильевым интервью, но обязательно это сделаем

В пятницу состоится собрание Эстонского футбольного союза, а тем временем разгорелся очередной скандал, связанный с высказыванием капитана национальной сборной Константина Васильева. Delfi поинтересовался у футбольного союза, как они могут прокомментировать публичное заявление капитана сборной, что, „если Россия победит, может быть, будет мир“ в нынешнее военное время? И считают ли они, что человек, произнесший такую фразу, может продолжать оставаться капитаном сборной?

„Мы повторяем единую и четкую позицию союза, которую мы выражали ранее: мы стоим за Эстонию, за поддержку Украины и против российской агрессии. Поддержка Украины означает, конечно, что мы против российского вторжения в Украину, мы это понимаем и осуждаем. Мы всей душой надеемся, что война закончится возвращением Украине контроля над всей своей территорией и как можно скорее“, - ответили в футбольном союзе.

„Футбольный союз еще не обсуждал интервью с Васильевым отдельно, но мы это сделаем“, - подтвердили в ЭФС.

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