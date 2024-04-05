The New York Times: Украина не получит приглашение в НАТО на ближайшем саммите в Вашингтоне

Пока в НАТО не хотят принимать в альянс нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности втянет альянс в войну, говорится в статье. При этом в альянсе хотят найти «золотую середину» — что-то кроме членства, но достаточно весомое, чтобы показать Украине, что НАТО поддерживает ее в долгосрочной перспективе. Однако пока остается неясным, что это будет.

Одним из вариантов такой поддержки, как сообщала Financial Times, может стать фонд союзнических взносов, который будет обеспечивать пятилетний пакет помощи Украины на сумму до 100 миллиардов долларов. Но эта идея, отмечает The New York Times, была встречена недоумением, поскольку неясно, как НАТО может заставить страны-участницы финансировать этот фонд.

По данным газеты, против предложения начать переговоры о членстве Украины в НАТО в Вашингтоне по-прежнему выступают США и Германия. Они выступают за то, чтобы этот вопрос был снят с повестки. При этом США и Германия хотят определить конкретные условия, которые Украина сможет выполнить для начала переговоров. Пока попытки определить эти условия не продвинулись вперед.

Все это может не иметь значения к июлю, если российское наступление продолжит развиваться, а Украина столкнется с угрозой поражения в войне на фоне нехватки военной помощи, в том числе из-за разногласий в Конгрессе США, отмечает The New York Times.