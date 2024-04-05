Чиновникам пришлось применить силу, чтобы спасти 28 кошек, живущих в ужасных условиях

По словам представителя Департамента сельского хозяйства Эгона Пальтса, в ведомство поступило сообщение о том, что жизни и здоровью животных угрожает опасность, так как возникло подозрение, что кошек уже несколько дней никто не посещал и не заботился о них. Департамент неоднократно пытался связаться с владельцем животных, но безуспешно.

„Хозяин животных не допустил чиновников к животным, а поскольку были основания полагать, что жизни и здоровью животных может угрожать опасность, при входе в квартиру были приняты вытекающие из законодательства специальные меры. В самой квартире чувствовался сильный запах экскрементов, пол в квартире был грязный от испражнений, а в однокомнатной квартире на первый взгляд было более 20 кошек“, - пояснил Пальтс.

В настоящее время животные находятся под опекой Varjupaikade MTÜ, где им обеспечено все необходимое. По прибытии в приют животных осмотрел ветеринар, который выявили ряд проблем со здоровьем, а у нескольких кошек обнаружили беременность.

Следует помнить, что содержание большого количества кошек на небольшой территории может быть серьезной опасностью благополучия животных, а в некоторых случаях поставить под угрозу их жизнь и здоровье. Проживание в стесненных условиях может повысить уровень стресса, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения конфликтов между животными.

Независимо от количества животных, их здоровье и самочувствие должны регулярно проверяться, им должен быть обеспечен необходимый уход и при необходимости оказана ветеринарная помощь. „При содержании животных в группе необходимо обеспечить всем животным возможность спрятаться и укрыться, а также одновременный доступ к пище и чистой питьевой воде. Также должны быть способы изолировать животных, которые ведут себя агрессивно по отношению к другим“, — добавил Пальтс.