Чиновникам пришлось применить силу, чтобы спасти 28 кошек, живущих в ужасных условиях

По словам представителя Департамента сельского хозяйства Эгона Пальтса, в ведомство поступило сообщение о том, что жизни и здоровью животных угрожает опасность, так как возникло подозрение, что кошек уже несколько дней никто не посещал и не заботился о них. Департамент неоднократно пытался связаться с владельцем животных, но безуспешно.
„Хозяин животных не допустил чиновников к животным, а поскольку были основания полагать, что жизни и здоровью животных может угрожать опасность, при входе в квартиру были приняты вытекающие из законодательства специальные меры. В самой квартире чувствовался сильный запах экскрементов, пол в квартире был грязный от испражнений, а в однокомнатной квартире на первый взгляд было более 20 кошек“, - пояснил Пальтс.
В настоящее время животные находятся под опекой Varjupaikade MTÜ, где им обеспечено все необходимое. По прибытии в приют животных осмотрел ветеринар, который выявили ряд проблем со здоровьем, а у нескольких кошек обнаружили беременность.
Следует помнить, что содержание большого количества кошек на небольшой территории может быть серьезной опасностью благополучия животных, а в некоторых случаях поставить под угрозу их жизнь и здоровье. Проживание в стесненных условиях может повысить уровень стресса, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения конфликтов между животными.
Независимо от количества животных, их здоровье и самочувствие должны регулярно проверяться, им должен быть обеспечен необходимый уход и при необходимости оказана ветеринарная помощь. „При содержании животных в группе необходимо обеспечить всем животным возможность спрятаться и укрыться, а также одновременный доступ к пище и чистой питьевой воде. Также должны быть способы изолировать животных, которые ведут себя агрессивно по отношению к другим“, — добавил Пальтс.
При совместном содержании самок и самцов животных рекомендуется их стерилизовать или обеспечить их отделение друг от друга во избежание появления нежелательного потомства. При содержании животных важно не количество животных, а возможность обеспечить их благополучие и удовлетворение специфических для вида поведенческих потребностей. Если содержание животного становится слишком трудным, следует как можно скорее обратиться за помощью и, при необходимости, найти для животного новый дом, где его благополучие будет обеспечено.