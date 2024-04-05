Нарвской Александровской церкви не выделили денег на ремонт, но она будет проводить мероприятия

В МВД Тоотсу ответили, что по оценке предприятия по управлению государственной недвижимостью (RKAS), состояние пола в церкви достаточно хорошее и нет причин отменять проведение службы.

Владимир Батухтин, пастор лютеранского прихода рассказал RusDelfi, что они не отменят праздничную службу, а проведут ее в предлагаемых обстоятельствах.

„Мы живем в ситуации реконструкции уже многие десятилетия, - уточнил он. - Церковь не переставала действовать все это время. Конечно, мы хотели бы, чтобы здание церкви стало аккуратным и добротным. Но пока все равно мы терпеливо будем продолжать нашу деятельность и приглашать людей на большие и маленькие мероприятия“.

Пол сделан из плит в 19 веке. Многие из них на данный момент расколоты, есть следы попадания бомб времен Второй мировой войны.

По словам пастора, они будут предупредительно рассказывать гостям прихода, чтобы они аккуратно шли по полу, раз у них такая ситуация. „Да, пыли больше, но мы надеемся, что когда-нибудь нас отремонтируют уже полностью, и пол, и стены“, - сказал Батухтин. Он поблагодарил мэра о заботе о церкви.

С мая в Александровской церкви планируют возобновить показать видеоинсталляции „Небо над Нарвой“. Музейная экспозиция в башне прихода продолжает действовать и сейчас, также возможно посещение смотровой площадки на шестом этаже церкви.

Еще осенью также безуспешно мэр Нарвы запрашивал 3,5 миллиона евро, чтобы не только сохранить здание церкви, но и превратить его в культурный центр. Хотя по оценкам пастора Батухтина, для полноценного ремонта необходимо около десяти миллионов евро.

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