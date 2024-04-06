Мнение
06.04.2024, 10:10

Как украинец Левада объединяет эстонцев, русских и всех-всех-всех

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Виктор Левада, владелец „Левадии“
Виктор Левада, владелец „Левадии“
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

2024 год - год культурного многообразия в Эстонии. Я сходил в выходные на матч чемпионата страны по футболу „Левадия“ - „Пайде“ и понял, что большего культурного многообразия, чем на тесных трибунах и изумрудном поле Sportland Арены не найти.

Нынешний сезон у „Левадии“ - на загляденье. Четыре матча - четыре победы. Соперники уничтожены с общим счетом 16:0. У „Пайде“ не было и шанса на успех, „зеленые“ доминировали на всех участках поля и заслуженно забили два безответных мяча. Но эта колонка не о спорте.

Перед матчем клуб объявил минуту молчания в память о своем фанате Виталии Зайцеве. До этого по СМИ разошелся официальный некролог. Там говорилось: „Виталий посещал практически все домашние игры „Левадии“ на протяжении десятилетий“. Зайцев - популярная русская фамилия. „Левадия“ вообще долгое время считалась русской командной. Ну, раз основатель клуба - Виктор Левада - владеет русским, то почему бы и нет. Кажется, только после 24 февраля 2022 года в Эстонии стали задумываться, что Левада вообще-то украинец.

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