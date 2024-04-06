Как украинец Левада объединяет эстонцев, русских и всех-всех-всех

Нынешний сезон у „Левадии“ - на загляденье. Четыре матча - четыре победы. Соперники уничтожены с общим счетом 16:0. У „Пайде“ не было и шанса на успех, „зеленые“ доминировали на всех участках поля и заслуженно забили два безответных мяча. Но эта колонка не о спорте.

Перед матчем клуб объявил минуту молчания в память о своем фанате Виталии Зайцеве. До этого по СМИ разошелся официальный некролог. Там говорилось: „Виталий посещал практически все домашние игры „Левадии“ на протяжении десятилетий“. Зайцев - популярная русская фамилия. „Левадия“ вообще долгое время считалась русской командной. Ну, раз основатель клуба - Виктор Левада - владеет русским, то почему бы и нет. Кажется, только после 24 февраля 2022 года в Эстонии стали задумываться, что Левада вообще-то украинец.