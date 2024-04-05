05.04.2024, 13:11
Должен ли Константин Васильев быть капитаном сборной Эстонии? Райо Пийроя: судя по последним событиям, нет
ФОТО: | Delfi Meedia
Должен ли футболист сборной Эстонии, который не может выбрать за кого он в российско-украинской войне, продолжать носить капитанскую повязку? Райо Пийроя, сыгравший за „синих футболок“ 114 матчей, считает, что нет.
„Мне немного больно читать это, и я не могу это принять. Для меня тут все черное или белое. Украина должна выиграть эту войну“, - сказал Пийроя, комментируя мнение, высказанное Васильевым в подкасте Õhtuleht.