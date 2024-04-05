Должен ли Константин Васильев быть капитаном сборной Эстонии? Райо Пийроя: судя по последним событиям, нет

„Мне немного больно читать это, и я не могу это принять. Для меня тут все черное или белое. Украина должна выиграть эту войну“, - сказал Пийроя, комментируя мнение, высказанное Васильевым в подкасте Õhtuleht.

Что сказал Васильев? Когда ведущий подкаста заговорил о фотоскандале, разразившемся в последние дни 2022 года, то есть о совместном фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, и последовавших за этим разногласиях и конфликте ценностей, Васильев объяснил, почему не хочет выбирать чью-либо сторону в войне в Украине.