Футбол
05.04.2024, 13:11

Должен ли Константин Васильев быть капитаном сборной Эстонии? Райо Пийроя: судя по последним событиям, нет

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Должен ли футболист сборной Эстонии, который не может выбрать за кого он в российско-украинской войне, продолжать носить капитанскую повязку? Райо Пийроя, сыгравший за „синих футболок“ 114 матчей, считает, что нет.

„Мне немного больно читать это, и я не могу это принять. Для меня тут все черное или белое. Украина должна выиграть эту войну“, - сказал Пийроя, комментируя мнение, высказанное Васильевым в подкасте Õhtuleht.

Что сказал Васильев? Когда ведущий подкаста заговорил о фотоскандале, разразившемся в последние дни 2022 года, то есть о совместном фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, и последовавших за этим разногласиях и конфликте ценностей, Васильев объяснил, почему не хочет выбирать чью-либо сторону в войне в Украине.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии