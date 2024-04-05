МНЕНИЕ | Петер Зашев: „Западные нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть, помогают поддерживать военный потенциал России“

Еще раз напомню читателю, что путинская Россия - экзистенциальное зло. Причем зло не только для Украины, которую Путин стремится стереть с лица земли, зло не не только для Запада (верховенство закона, свобода слова, человеческие права и т.д., принятые западным обществом, для Путина настоящий кошмар), но и для всего мира. Такие новые друзья, как Северная Корея и Иран, вооружающие Россию, едва ли радуют, например, Саудовскую Аравию и Японию. Таким образом, война в Украине не локальный конфликт, а глобальная битва против ядерной державы с фашистским внутренним укладом, которая уже два года ведет террористическую войну против Украины. В ходе которой погибают мирные украинцы. Если Россия расправится с Украиной, она возьмется за следующего соседа.

Я не уверен, что на Западе есть достаточное понимание серьезности ситуации и последствий возможной, даже тактической, победы России. Отсутствие этого понимания иллюстрируют два примера – количество и скорость военной помощи Украине и то, в какой степени тот же Запад старается экономическим путем заставить Россию прекратить агрессию. Наши санкции драконовские, но редкозубые.

Мы России не продаем!

Нет, не продаем. Мы продаем Кыргызстану и Армении, Грузии и Казахстану! Экспорт в Кыргызстан из различных западных стран вырос в среднем с 20 миллионов долларов в месяц в 2019 году до 190 миллионов долларов в месяц в 2023 году. Крупнейшими экспортерами в Кыргызстан являются Германия, Польша и Италия. Как вы думаете, эти товары так и остаются в Бишкеке и не отправляются в Москву?