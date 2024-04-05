МНЕНИЕ | Петер Зашев: „Западные нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть, помогают поддерживать военный потенциал России“
В 2023 году миллионы баррелей российской нефти и нефтепродуктов перегружали с танкера на танкер всего в нескольких милях от побережья Греции - в заливе Лаконикос - для обхода санкций Европейского союза, пишет Bloomberg. Но дело не в одной Греция! По данным S&P Global Platts, в сентябре 2023 года переливанием нефти с одного борта на другой активно занималась и Мальта, а в октябре к ним присоединились Хорватия, Дания и Эстония, обеспечив таким образом порядка 10% морского экспорта российских нефтепродуктов.
Еще раз напомню читателю, что путинская Россия - экзистенциальное зло. Причем зло не только для Украины, которую Путин стремится стереть с лица земли, зло не не только для Запада (верховенство закона, свобода слова, человеческие права и т.д., принятые западным обществом, для Путина настоящий кошмар), но и для всего мира. Такие новые друзья, как Северная Корея и Иран, вооружающие Россию, едва ли радуют, например, Саудовскую Аравию и Японию. Таким образом, война в Украине не локальный конфликт, а глобальная битва против ядерной державы с фашистским внутренним укладом, которая уже два года ведет террористическую войну против Украины. В ходе которой погибают мирные украинцы. Если Россия расправится с Украиной, она возьмется за следующего соседа.
Я не уверен, что на Западе есть достаточное понимание серьезности ситуации и последствий возможной, даже тактической, победы России. Отсутствие этого понимания иллюстрируют два примера – количество и скорость военной помощи Украине и то, в какой степени тот же Запад старается экономическим путем заставить Россию прекратить агрессию. Наши санкции драконовские, но редкозубые.
Мы России не продаем!
Нет, не продаем. Мы продаем Кыргызстану и Армении, Грузии и Казахстану! Экспорт в Кыргызстан из различных западных стран вырос в среднем с 20 миллионов долларов в месяц в 2019 году до 190 миллионов долларов в месяц в 2023 году. Крупнейшими экспортерами в Кыргызстан являются Германия, Польша и Италия. Как вы думаете, эти товары так и остаются в Бишкеке и не отправляются в Москву?
Армения тоже не отстает - в 2023 году, по сравнению с предыдущим годом, экспорт Армении вырос на 55,3%, с 5,4 миллиарда долларов до 8,4 миллиарда долларов. В то же время импорт увеличился на 40,2% (с $8,8 млрд до $12,3 млрд за тот же период). За последние два года экспорт и импорт выросли соответственно в 2,8 и 2,3 раза. Также прямой экспорт (черный) из Центральной Азии и Кавказа в Россию вырос, но гораздо больший рост наблюдается во внутрирегиональной торговле. Это как „прятать концы в воду“, прежде чем западные товары в конечном итоге попадут в Россию. Можем спокойно добавить в список такие „перевалочные пункты“, как Турция, Казахстан и Азербайджан. Вводит ли ЕС вторичные санкций против этих стран? Конечно, нет!
Российская нефть и нефтепродукты кочуют с танкера на танкер
Ахиллесова пята Путина – его никто не любит бесплатно, ни его аппарат ФСБ, ни чиновники, ни карманные олигархи, ни пропагандисты, ни даже Лукашенко с Асадом. Его любят только за денежки. А его деньги – прежде всего нефть, и потому я всецело поддерживаю атаки ВСУ на российские НПЗ.
Действенный способ помочь Украине и экономически задушить Путина – урезать его нефтяные доходы. Однако не все в ЕС работают в этом направлении: одни прямо нарушают санкции, а другие закрывают на это глаза. Судоходный сектор Греции заработал отличные деньги на доставке российской нефти. В 2022-2023 годах почти 60% танкеров, покидающих российские терминалы, принадлежали грекам. Позже греческие судовладельцы обнаружили еще более заманчивый источник дохода - продажу самих судов загадочным покупателям, связанным с РФ. Евросоюз вежливо замалчивал проблему, пока в дело не вмешались США.
Есть еще одна известная схема – переливание с одного танкера на другой. В 2023 году миллионы баррелей российской нефти и нефтепродуктов перегружали с танкера на танкер всего в нескольких милях от побережья Греции - в заливе Лаконикос - для обхода санкций Европейского союза, пишет Bloomberg. Но дело не в одной Греция! По данным S&P Global Platts, в сентябре 2023 года переливанием нефти с одного борта на другой активно занималась и Мальта, в октябре к ним присоединились Хорватия, Дания и Эстония, обеспечив таким образом порядка 10% морского экспорта российских нефтепродуктов.
Наши страны помогают не только транспортировать, но и добывать эту нефть. Крупнейшая нефтесервисная компания мира, американская SLB (Шлюмберже) подтвердила, что даже на третий год полномасштабной войны не имеет планов выхода из России. Об этом рассказал ее руководитель Оливье ле Пеш в интервью Financial Times. "Наша команда там работает автономно, и я думаю, в определенной степени за занавесом. Мы защищаем наши активы, это наш приоритет. Мы защищаем своих людей", – сказал он.
Целые индустрии и единичные компании успевают «законно» нарушать санкции
Немецкий автопром тоже таким не брезгует. Немецкий экспорт автомобилей и запчастей увеличился в 2023 на 5500% в Кыргызстан, на 720% в Казахстан, на 450% в Армению и на 340% в Грузию. Иногда даже отдельные компании умудряются лоббировать через свое правительство и делать вид, что санкции на них не распространяются. На «Райффайзенбанк» (Австрия) в 2023 г. приходилось около 40-50% всех платежей между Россией и остальным миром, писала Financial Times со ссылкой на топ-менеджера банка. За 2022 г. более 60% прибыли, заработанной международной банковской группой «Райффайзен», пришлись на Россию и Беларусь, и за год эта сумма выросла в 4 раза, до 2,2 млрд евро. И несмотря на нажим США как сам банк, так и целая страна, член Евросоюза Австрия, продолжают делать вид, что все нормально? Это не единственный банк – в России остаются нидерландский кредитор ING, немецкие Commerzbank и Deutsche Bank, венгерский OTP Bank, итальянские Intesa SanPaolo и Unicredit, а также шведский SEB. На днях немецкие журналисты обнаружили, что как минимум две компании из ФРГ – Knauf и WKB Systems – поставляют стройматериалы для использования в захваченном и разрушенном российскими войсками Мариуполе.
Западные микрочипы на службе у России
Они продолжают поступать в Россию, несмотря на санкции. Причем российский военно-промышленный комплекс почти полностью зависит от иностранных полупроводниковых микросхем. Например, крылатая ракета X-101, производимая конструкторским бюро “Радуга”, использует процессор Intel, микросхемы Xilinx и Texas Instruments, а также передатчик от Analog Devices Inc1. Для обхода санкций были созданы посреднические фирмы в Турции и Гонконге. Они регистрировались в марте 2022 года и позволяют западным компаниям продолжать поставки микрочипов в Россию через эти страны. Большинство западных электронных компонентов достигают России через Китай и Гонконг. Например, компании Intel и AMD экспортируют свои микропроцессоры в Россию через Гонконг. Несмотря на санкции, операции некоторых российских импортеров, таких как VMK и Testkomplekt, остаются неизменными. Согласно отчетам, с начала 2023 года в Россию были импортированы западные микрочипы на сумму более 502 миллионов долларов, и эти поставки продолжают поддерживать российский военный потенциал.
Наши редкозубые санкции
Читая вышеизложенное, можно сдвинуть брови в праведном гневе. Но санкции в целом работают. Не так быстро и не так драматично, как нам хотелось бы, но работают. Россия скатывается в примитивную экономику, наиболее зависимую от Китая, и ее значительное технологическое отставание становится невосполнимым. Но это не помогает Украине сейчас! И это не оправдывает дыры в наших санкциях.
На практике всё сложнее. Во-первых, если мы на Западе обанкротимся, это едва ли поможет Украине. Во-вторых, любой западный политик рано или поздно пойдет на выборы, но обедневшие, лишившиеся бизнеса избиратели едва ли его поддержат. В-третьих, многие из нас (к примеру, греческие судовладельцы или немецкие автопроизводители), очевидно, имеют более гибкий моральный компас. С этой проблемой надо работать, и быстро! Нам не хватает органов, контролирующих выполнение санкционного режима: санкции есть, а тех, кто следит за их исполнением, как бы нет. Нам не хватает больших штрафов и громких кейсов, когда компании и люди действительно платят большую цену за свою жадность и желание сотрудничать с врагом.
Но главное - во многих странах Западной Европы нет политической воли и желания простенько объяснить избирателям, что нам нужно потерпеть значительные экономические неудобства. Объяснить, что мы все не защищаем какую-то Украину, которая очень далеко от нас находится, а защищаем свою собственную свободу и будущее наших детей. И если хотим победить, нам нужно воспринимать санкции не только как рекомендации и пожелания.
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