СК РФ объявил, что в телефоне одного из обвиняемых в нападении на „Крокус“ были найдены фото украинских военных

В одном из телефонов, говорится в опубликованном СК сообщении, «обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом».

Следственный комитет РФ также утверждает, что утром 24 февраля 2024 года — «в годовщину начала специальной военной операции (СВО)» — «один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание „Крокус Сити Холла“ и подъездных путей к нему». Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях, заявил СК.

Утверждается, что „указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции“.

«Агентство» обращает внимание на то, что эти «обнаруженные фотоизображения» ранее публиковались в открытых источниках и находятся поиском Google.

Группа вооруженных людей устроила стрельбу, а затем подожгла концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве 22 марта. Погибли, по последним данным, 144 человека, более 550 человек пострадали.

Ответственность за нападение на «Крокус» на себя взяла ячейка «Исламского государства» под названием «Вилаят Хорасан».

Власти РФ утверждают, что за организацией теракта стоит Украина. Украинская сторона какую-либо причастность к нападению на «Крокус» отрицает.

ФСБ объявляла, что по делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых непосредственных исполнителей.

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