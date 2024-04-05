Жители Нарвы жалуются на неприятный запах сланцевого масла. Но в Enefit Power не знают точной причины его распространения

В комментариях люди пишут, что запах над Нарвой и Силламяэ то появляется, то пропадает, но он сильный. „Как-то очень часто стало случаться, проверить бы это производство“, „Сегодня в 5 утра вставала закрывала окно, вся квартира воняла“, „В последнее время очень часто, не только по ночам, но и утром. Запах отравляющий!“, „Сейчас аж затошнило, окна всё время открыты. И этот запах был и на прошлой неделе. Он то появляется, то пропадает. Запах не только по ночам. Вечером, утром в шесть, сейчас день тоже запах, но на пару часов пропадал“.

В пресс-службе Enefit Power редакции ответили, что они постоянно отслеживает все, что касается качества воздуха и запахов. „Предприятие осведомлено о том, что недавно была зафиксирована проблема, связанная с запахом, - рассказала представитель компании. - Построенная в волости Вайвара в результате сотрудничества Eesti Energia и Центра инвестирования в окружающую среду стационарная станция мониторинга качества атмосферного воздуха также зафиксировала проблему. Но сбоев в производственном процессе не было, предприятие изучает, что могло стать причиной“.

В Enefit Power предположили, что особенности погоды могут оказывать влияние на распространение запаха.

В комментариях в социальной сети пользователи призывают Департамент окружающей среды проверить завод, но есть и те, кто считает, что лучше пусть пахнет, чем люди потеряют работу.

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