„Трибунал для Путина“ все ближе и все реальнее?

За два с лишним года полномасштабной войны РФ против Украины в позиции международного сообщества в отношении спецтрибунала для политического и военного руководства России произошел сдвиг - не в пользу последних. Такого мнения придерживаются как в Киеве, так и на Западе.

"Я лишь хочу напомнить всем, что разговор о создании специального трибунала по преступлению агрессии начался с однозначного "нет" и отказа всех партнеров", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на министерской конференции в Гааге о восстановлении правосудия в Украине, прошедшей 2 апреля. - И вот спустя два года мы упираемся лишь в один вопрос, хотя и без сомнения очень важный. Но столько всего было пересмотрено!"

Подтверждает это и подписанная на конференции декларация от имени 44 стран: в ней говорится о приверженности созданию спецтрибунала. "Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый в этом отношении, и призываем заинтересованные государства и международные организации активизировать усилия по обеспечению надежной правовой основы и широкой международной поддержки для завершения этого процесса, - сказано в тексте. - Россия должна ответить за свою агрессивную войну против Украины. На нас, международном сообществе, лежит обязанность соблюдать Устав ООН и гарантировать, что преступление агрессии против Украины не останется безнаказанным".

Спецтрибунал появится уже в этом году?

Спецтрибунал будет создан до конца 2024 года - по крайней мере, на это надеется еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, с которым побеседовала в кулуарах конференции корреспондентка DW. "Мы ведем дискуссии об этом трибунале с различными международными акторами. И теперь рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение - на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы", - рассказал еврокомиссар.