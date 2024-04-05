Звездная пара Таллиннского зоопарка больше не вступит в „отношения“: медведю подыскивают новую невесту

Как сообщил зоопарк, хотя Фрида обитает недалеко от Распи, в этом году медведи не встретятся. Координатор вида подыщет для самца молодую медведицу с хорошим набором генов.

Несколько лет подряд попытки вырастить в Таллиннском зоопарке детенышей белого медведя не давали результата. Хотя Фрида рожала медвежат, ни один из них не выжил. К настоящему времени медведица пребывает в уже таком возрасте, что дальнейшее спаривание нежелательно и нецелесообразно. Пожилая Фрида займется отныне „пенсионерскими“ делами.

А пока полярные медведи наслаждаются холодной апрельской погодой. Фрида так и сяк вертит в лапах небольшую ель или играет с с любимыми игрушками.

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