Звери
05.04.2024, 11:35

Звездная пара Таллиннского зоопарка больше не вступит в „отношения“: медведю подыскивают новую невесту

 
Снова завидный жених! Медведь Распутин (его ласково называют Распи) ждет, когда к нему приедет новая невеста.
Снова завидный жених! Медведь Распутин (его ласково называют Распи) ждет, когда к нему приедет новая невеста.
ФОТО: Inari Leiman | Tallinna loomaaed

Несколько лет подряд у живущих в Таллиннском зоопарке белых, или полярных медведей потомство, появляясь на свет, погибало вскоре после рождения. Фриде и Распутин больше не встретятся для того, чтобы завести потомство, самцу подыщут новую невесту.

Как сообщил зоопарк, хотя Фрида обитает недалеко от Распи, в этом году медведи не встретятся. Координатор вида подыщет для самца молодую медведицу с хорошим набором генов.

Несколько лет подряд попытки вырастить в Таллиннском зоопарке детенышей белого медведя не давали результата. Хотя Фрида рожала медвежат, ни один из них не выжил. К настоящему времени медведица пребывает в уже таком возрасте, что дальнейшее спаривание нежелательно и нецелесообразно. Пожилая Фрида займется отныне „пенсионерскими“ делами.

А пока полярные медведи наслаждаются холодной апрельской погодой. Фрида так и сяк вертит в лапах небольшую ель или играет с с любимыми игрушками.

Фрида забавляется с елью.

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