Немецкая фирма помогает России при оккупации Мариуполя?

И вот - новый скандал. Журналисты программы Monitor немецкого общественно-правового телеканала ARD, изучив сайты строительных предприятий, деловую документацию, фото- и видеоматериалы, пришли к выводу, что на многих стройках в оккупированном Россией украинском Мариуполе используется, наряду с бетоном немецкой фирмы WKB Systems, цемент производства компании Knauf. „Восстановление этого города играет центральную роль в пропагандистской войне России“, - указывается на сайте телекомпании в статье под заголовком „Помощники Путина“.

Интервью велось в начале октября 2022 - практически в те же самые дни, когда журнал Der Spiegel опубликовал статью под заголовком „Ревностные помощники Путина“. В ней утверждалось, что руководство ключевого российского завода Knauf в подмосковном Красногорске после объявления мобилизации в России, проявив инициативу, самостоятельно отобрало десять сотрудников предприятия и на фирменном микроавтобусе отвезло их в военкомат, и только там им вручили повестки. „Предприятие поддерживает Россию при мобилизации“, - сделал вывод немецкий политический еженедельник. Были ли среди отправленных на фронт работники, лично знакомые Александру Кнауфу, неизвестно.

„Для нас речь идет не о деньгах, а о 4000 наших сотрудников. Некоторых я знаю 30 лет. Лояльность к этим людям означает для меня, что я не отпущу их в неопределенное будущее“, - подчеркнул в беседе с экономическим изданием Manager Magazin Александр Кнауф, с января 2022 года возглавляющий эту семейную компанию с более чем 90-летней историей.

В Германии разгорается скандал вокруг производителя стройматериалов Knаuf - одного из самых давних и крупных немецких инвесторов в России. После полномасштабного российского вторжения в Украину эта баварская фирма, в отличие от многих других западных компаний, твердо решила не уходить из РФ, ставшей для нее одним из важнейших рынков, и объяснила это заботой о российском персонале.

Полтора года назад компания Knauf назвала утверждения Der Spiegel ошибочными и подчеркнула: „Мы решительно отвергаем обвинения в послушной и тем более активной поддержке ведения войны или военного аппарата“. Теперь руководство фирмы „в общих чертах“, как отмечается на сайте ARD, ответило редакции программы Monitor, но оставило без ответа большой список конкретных вопросов. Оно заявило, что осуждает российскую агрессию против Украины, следует всем санкциям ЕС против России и „производит продукцию исключительно для российского рынка“.

Формально стройматериалы, действительно, под санкции не подпадают. Однако журналисты программы Monitor указывают на то, что один из домостроительных проектов в Мариуполе осуществлялся по заказу министерства обороны РФ, и ссылаются на снимки с фирменными мешками цемента Knauf на данной стройке. Получается, что немецкая фирма все-таки работала на „военный аппарат“, а это уже похоже на нарушение санкций.

Весьма двусмысленным представляется и аргумент, что подразделение Knauf в России работает „исключительно для российского рынка“. С точки зрения зарегистрированной в РФ компании, город Мариуполь формально относится к „российскому рынку“, ведь Москва объявила аннексированную Донецкую область Украины частью территории РФ.

Миллиардер Николаус Кнауф был почетным консулом РФ

А ведь еще не так давно, до лета 2022 года, у Knauf был свой завод в Донецкой области, в городе Соледар, ведь немецкая фирма активно работала - и продолжает работать - на рынке Украины. Только теперь уже без соледарского гипсового предприятия, которое в буквальном смысле слова сгорело в пожаре развязанной Россией войны. Правда, оно все еще указано как на основном фирменном сайте, так и на интернет-странице подразделения Knauf в Украине.

Зато на главном сайте Knauf Group в списке тех почти 90 стран, в которых сегодня работает компания, не удалось найти упоминания России - его, видимо, стыдливо убрали. Хотя на официальном русскоязычном сайте „Кнауф Россия“ сказано, что у компании 20 собственных предприятий в РФ. А в разделе „История“ рассказывается, что эта немецкая фирма еще в 1993 году приобрела на инвестиционном конкурсе акции комбината теплоизоляционных и гипсовых изделий в Красногорске.

С этого капиталовложения и началась быстрая экспансия компании из баварского городка Ипхофена на российском рынке. Тогда у руля в ней стоял отошедший ныне от дел Николаус Кнауф (Nikolaus Knauf), который поддерживал интенсивные контакты в Москве, неоднократно встречался с Владимиром Путиным и в какой-то момент даже стал почетным консулом Российской Федерации в Германии. В начале марта 2022 под впечатлением российского нападения на Украину он сложил с себя эти в основном репрезентативные полномочия, однако от бизнеса в России клан миллиардеров Кнауф отказываться все же не стал. Хотя, учитывая глобальный размах семейного предприятия, вполне мог бы себе это позволить.