Эстонские гандбольные болельщики собрали 4000 евро в поддержку Украины

„Мы считали важным поддержать страну в столь трудное время, которая находится в состоянии войны. Мы чувствовали ответственность за то, чтобы помочь Украине принять участие в отборочных турнирах чемпионата Европы и чемпионата мира. Прежде всего, мы хотели бы, чтобы украинцы не оставались в стороне из-за денег“, — сказала Кристина Каллас, президент Эстонского союза гандбола.

Прежде всего Эстонский гандбольный союз хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на игру и помогли нашей сборной победить, а также сделали маленькое доброе дело. „В последних нескольких матчах наблюдался заметный рост посещаемости. Трибуны переполнены, и атмосфера на них отличная. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и в следующих матчах, и наше фан-сообщество продолжит расти“, — добавила Каллас.

В заключительном этапе отбора на чемпионат мира сборная Эстонии 8 и 11 мая сразится со сборной Исландии, которая в 2008 году становилась серебряным призером Олимпиады.

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