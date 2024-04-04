Следствие: стрелявший в финской школе действовал спланированно

Две пострадавших в результате стрельбы в школе в Вантаа ученицы по-прежнему находятся в больнице, и одну из них, возможно, будут допрашивать в ближайшие дни, сообщает полиция в пресс-релизе.

В соответствии с новой информацией, предварительное расследование выявило обстоятельства, указывающие на спланированные действия стрелявшего.

– В изъятых у подозреваемого телефоне и компьютере были обнаружены материалы, которые поддерживают эту версию, – сообщает руководитель расследования Марко Сярккя из полиции Восточной Уусимаа.

По словам полиции, подозреваемый также угрожал оружием ученикам, направлявшимся в школу в Хельсинки в Силтамяки. Полиция по-прежнему выясняет подробности эпизода и просит очевидцев связаться с ней.

У полиции также есть представление о том, как огнестрельное оружие попало в руки подозреваемого.

Полиция продолжает допросы и техническое расследование.